Conmovedor relato de la madre de Frankie Hoyos, subintendente de la Policía, secuestrado por el ELN

Alba María Murcia, madre de Frankie Esley Hoyos Murcia, subintendente de la Policía, adscrito a la Dijín, secuestrado por el ELN en Tame, Arauca, el 20 de julio de 2025, pasó por los micrófonos de 6AM W y contó detalles de la vida de su hijo de 38 años.

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“Él dijo que se iba a pagar servicio apenas terminó como bachiller y luego se fue de Policía”, dijo.

Hoyos, quien es padre de una niña de 11 años, y un niño de tres años, siempre buscó el bienestar para sus hijos, incluso, según su madre, nunca se desplazaba por carretera con el fin de garantizar su seguridad.

Sin embargo, esta última vez no fue así. Alba Murcia recordó la última conversación que tuvo con su hijo antes de haber sido secuestrado.

“Él me llamó a las 8 de la mañana y me dijo que lo habían trasladado a Arauca y le dije ‘ya compraste el tiquete?’ y me dijo que no porque les tocaba llevar una camioneta, pero que iba con un compañero”. contó.

Sin embargo, ella le insistió que tomara un vuelo, pues no confiaba en que se fuera por carretera, y aunque él le dijo que no le pasaría nada, ella sabía que su presentimiento de madre no fallaba.

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“Yo siempre presentí que su seguridad estaba en riesgo”, afirmó.

El subintendente, según contó su mamá, estaba en un cargo de investigador, por lo que era trasladado varias veces. “Había llegado hacia 20 días de Cúcuta, y ya habíamos hablado para que él se quedara acá en Bogotá porque él quería ver crecer a su hijo”.