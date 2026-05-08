A un año del secuestro de funcionarios del CTI y Sijin realizan plantón en Cali exigiendo su liberac
La protesta se llevó a cabo frente al búnker de la Fiscalía en Cali tras el pronunciamiento del ELN sobre la supuesta imposición de un “juicio revolucionario” contra funcionarios del CTI y policías secuestrados en Arauca.
Al cumplirse un año del secuestro de dos funcionarios del CTI de la Fiscalía y dos integrantes de la SIJIN en Arauca, miembros de la rama judicial realizaron este 8 de mayo un plantón frente al nuevo búnker de la Fiscalía en Cali para exigir su liberación.
La jornada buscó visibilizar la situación de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes permanecen retenidos desde mayo de 2025.
Hugo Arias, vocero de la protesta, aseguró que el llamado por la liberación de los funcionarios se intensificó tras el reciente comunicado del ELN, en el que ese grupo armado anunció supuestas condenas de prisión contra los investigadores secuestrados.
Durante la manifestación, los asistentes pidieron al ELN permitir el regreso de los funcionarios a sus hogares y reiteraron que los investigadores judiciales no hacen parte del conflicto armado.