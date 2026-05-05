ELN impone ‘juicio revolucionario’ a agentes del CTI: seguirán secuestrados hasta por 60 meses

El Frente de Guerra Oriental del ELN anunció que aplicó su llamado “Juicio Revolucionario”, que es un secuestro extendido, a los agentes del CTI de la Fiscalía, secuestrados el pasado 8 de mayo del 2025 en Arauca.

De acuerdo con el grupo ilegal, se trata de una “sentencia condenatoria” contra los dos funcionarios, quienes están próximos a cumplir un año de secuestrados. El ELN señala que no los condena con la “pena capital”, pero impone lo que denomina “prisión revolucionaria”.

Lea también: MinDefensa rechazó “juicio” anunciado por el ELN a secuestrados y pidió liberación inmediata

Comunicado del ELN

De acuerdo con lo informado, Jesús Antonio Pacheco, deberá permanecer bajo el poder de esta guerrilla durante 60 meses, mientras que Rodrigo López estará 55 meses bajo la misma condición.

Además, el grupo armado enfatizó que el tiempo que llevan ya bajo privación de libertad será parte de la pena impuesta.

“Sentencia del ELN”

En la “sentencia”, el grupo armado asegura que los funcionarios habrían incurrido en “delitos” de espionaje contra el ELN, pertenecer a un aparat estatal dedicado,según su versión, a la comisión de crímenes de lesa humanidad, y participar en montajes de falsos positivos judiciales contra la población civil.