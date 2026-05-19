ELN liberó a siete secuestrados en Arauca

El Frente de Guerra Oriental del ELN entregó, ante una comisión humanitaria, a siete personas que tenía secuestradas en el departamento de Arauca.

Ninguno de los liberados es de la Fiscalía General de la Nación o de la Dijín, a quienes esta guerrilla les aplicó el llamado ‘juicio revolucionario’, es decir, un secuestro prolongado.

¿Quiénes son los liberados?

José Alejandro Ávila Márquez: Es de Arauquita, tiene 19 años, de profesión domiciliario y al servicio de la fuerza pública.

Es de Arauquita, tiene 19 años, de profesión domiciliario y al servicio de la fuerza pública. Glori Yaleris Franco Quintero: Ciudadana venezolana de 41 años. Según esta guerrilla, es conocida como ‘La Negra de la Chatarra’. De ocupación recicladora, estaba en la región haciendo labores de inteligencia, entre ellas buscar información de líderes sociales.

Ciudadana venezolana de 41 años. Según esta guerrilla, es conocida como ‘La Negra de la Chatarra’. De ocupación recicladora, estaba en la región haciendo labores de inteligencia, entre ellas buscar información de líderes sociales. Noranur Cepeda Gelvez: Conocida como ‘La Gringa’, de 44 años, residente en el municipio de Fortul, Arauca.

Conocida como ‘La Gringa’, de 44 años, residente en el municipio de Fortul, Arauca. Yeimi Tatiana Arias: Conocida como ‘La Mona’, de ocupación mesera.

Conocida como ‘La Mona’, de ocupación mesera. Yuder Daniela Velasco Cepeda: Según el ELN, estuvo involucrada en un atentado a un comerciante de la región de Arauca.

Según el ELN, estuvo involucrada en un atentado a un comerciante de la región de Arauca. Ifrael García Ovallos: Tiene 43 años y es un vendedor ambulante.

Tiene 43 años y es un vendedor ambulante. Mario Alejandro Guerrero Ravelo: Expolicía que cumplía misiones de inteligencia haciéndose pasar por vendedor ambulante.

El ELN no brindó detalles de cuánto tiempo llevaban en cautiverio estas siete personas. Su liberación, según explicaron, se produjo cumpliendo el Derecho Internacional Humanitario.

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