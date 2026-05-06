“No lo veo física ni mentalmente bien”: esposa de Rodrigo López, secuestrado por el ELN
En 6AM W, Yariel Macualo, esposa de Rodrigo López, hizo un llamado para que los secuestrados en manos del ELN sean liberados.
“No lo veo física ni mentalmente bien”: esposa de Rodrigo López, secuestrado por el ELN
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En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W, Yariel Macualo, esposa de Rodrigo López, habló acerca del llamado “juicio revolucionario condenatorio” anunciado por el ELN contra cuatro miembros de Fiscalía y Policía que están secuestrados desde 2025 en Arauca.
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...