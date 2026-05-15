Los 4 documentos obligatorios que debe tener una moto eléctrica para transitar en Colombia

Debido a las facilidades y comodidades que ofrecen las motos eléctricas en temas relacionados con la movilidad diaria de las personas en el mundo, este tipo de vehículos ha venido creciendo de forma exponencial su presencia en las calles alrededor del país.

Esta clase de transporte evita el estancamiento de los usuarios en los trancones, son más económicas que un vehículo particular y acortan los tiempos de llegada al destino del usuario. Estas son algunas de las razones para que los vehículos eléctricos se hayan convertido en una popular opción de movilidad sostenible en el entorno urbano de las principales ciudades de Colombia.

¿Qué documentos son necesarios para poder transitar en moto eléctrica en Colombia?

Las personas que deseen adquirir un vehículo eléctrico en Colombia para 2026, deberán cumplir una serie de requisitos que serán indispensables y obligatorios a la hora de recorrer las zonas urbanas en el país.

Licencia de conducción categoría A1 vigente.

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) al día.

De forma regular, realizar la revisión técnico-mecánica correspondiente.

Con el fin de evitar lesiones, se estipula el uso de elementos de protección como casco certificado, guantes y prendas reflectivas.

Esta serie de requisitos tiene como objetivo principal el reducir los riesgos que existen a la hora de transitar por las calles del país. Así mismo, asegurarse que tanto el conductor como el vehículo mismo cumplan con los estándares mínimos de seguridad.

Multas por no portar documentos a la hora de manejar una moto eléctrica

Si al momento de transitar en una moto eléctrica por las calles de Bogotá, el conductor no porta los documentos establecidos por la ley. Este se enfrentará a una serie de multas establecidas por las autoridades competentes.

Conducir sin licencia de conducción o no tenerla vigente: Multa de $466.000.

No tener el SOAT al día: Sanción por $1.750.000 aproximadamente.

Transitar con una revisión técnico-mecánica vencida o no tenerla: Multa por $875.000.

Adicional a las sanciones impuestas, las cuales hacen parte del régimen sancionatorio de tránsito, el no poseer con estos documentos podrá tener castigos adicionales como la inmovilización del vehículo.

Ley 2486 de 2025: Definición de vehículos eléctricos

Según las autoridades de tránsito colombianas, para que un vehículo eléctrico liviano sea considerado como tal; este deberá corresponderse a un uso transitorio de manera individual en entornos urbanos, impulsados por motor eléctricos y con una potencia máxima de 1.000w. Todo esto establecido mediante la ley 2486 de 2025.

Nueva reglamentación para vehículos eléctricos en Colombia

El viernes 15 de mayo, la Ministra de Transporte María Fernanda Rojas, presentó el nuevo proyecto que busca reglamentar nuevas medidas para los usuarios de vehículos eléctricos en el país, tales como scooters, patinetas eléctricas, monocilos y bicicletas eléctricas.

La propuesta busca que dichos transportes cuentes con frenos delanteros y traseros, luces, elementos reflectivos, timbre o señal acústica y limitadores de velocidad. Adicionalmente, la entidad propuso la creación de un sistema de identificación para los llamados Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

Según la funcionaría “La iniciativa busca ordenar el uso de vehículos promoviendo una movilidad más sostenible, moderna y segura en las ciudades del país, con reglas claras que priorizan la protección de la vida y la seguridad vial”.

Por el momento, el proyecto se encuentra abierto a comentarios y observaciones de ciudadanos, autoridades locales, expertos y usuarios para mejorar las reglamentaciones que busca instaurar la propuesta.

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