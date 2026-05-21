Accidentes de tránsito que NO cubre el SOAT 2026: Superintendencia de Colombia lo confirma

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) tiene como principal objetivo amparar a las víctimas de accidentes y todo vehículo automotor que circule en Colombia debe tenerlo.

Este documento obligatorio cubre los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, la incapacidad permanente, la muerte y los gastos funerarios de las personas involucradas, sin importar quién tenga la culpa.

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De no contar con el SOAT o no tenerlo al día, la persona se expone a recibir diferentes sanciones como multa de hasta 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, que en 2026 equivale a $1.750.890 COP; inmovilización del vehículo y cobro por gastos de grúa y parqueadero.

Este sistema es periódicamente revisado por la Superintendencia Nacional de Salud, quien se encarga de la atención oportuna y eficaz de los lesionados; y la Superintendencia Financiera de Colombia, que “vela por los derechos de los consumidores ante las aseguradoras por la adquisición de este tipo de seguro y las tarifas que las mismas deben cobrar”, según definen en su página web oficial.

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¿Qué accidentes de tránsito NO están cubiertos por SOAT?

En caso de accidente de tránsito, el seguro cubre a todas las personas lesionadas, como el conductor, ocupantes particulares, pasajeros de vehículos de servicio público y peatones. Sin embargo, según la Superintendencia Financiera de Colombia, el SOAT no cubre lo siguiente:

Daños patrimoniales causados por un accidente de tránsito ( pérdida parcial o total del vehículo automotor ).

). Lesiones personales que no hayan sido ocasionadas en un accidente de tránsito.

En caso de que se demuestre que las lesiones no fueron producto de un accidente de tránsito, la IPS podrá cobrar los servicios prestados a la EPS del individuo. Cabe resaltar que las personas estarían cometiendo algo ilícito y tendrían que responder ante autoridades como Policía Nacional.

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¿Qué hacer en caso de un accidente de tránsito en Colombia?

Cuando sucede un accidente vial, se activan diferentes mecanismos para investigar lo sucedido, determinar la responsabilidad penal y civil, sancionar al responsable o llegar a un acuerdo de pago por los daños y perjuicios causados, según explican desde el Ministerio de Justicia.

Cuando ocurre y usted está presente o es uno de los involucrados, la entidad recomienda llamar a la línea de emergencias o, si es de gravedad, con la línea del SOAT; colocar las señales reflectivas de peligro y las luces de estacionamiento; anotar la placa del vehículo y tomar una foto de los carros y daños, si le es posible.

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Estos sucesos pueden derivar en procesos penales y de tránsito que no se sabe cómo abordar; por eso, para garantizar la defensa para conductores, existen servicios como los prestados por BAME, donde se garantiza un abogado.

La afiliación da derecho al servicio de defensas independientemente de si el accidente ocurre conduciendo moto, carro, bicicleta o patineta eléctrica; su lema principal es que aseguran a las personas y no a los vehículos.

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