Países de Latinoamérica donde es válida la licencia de conducir colombiana 2026: Son más de 5

Mantener la licencia de conducción colombiana vigente no solo ofrece ventajas al conducir dentro del país. Quienes viajan a países de Latinoamérica también pueden aprovechar sus beneficios y circular legalmente en varias naciones de la región.

Si el motivo de la visita es turismo, el ciudadano colombiano con la licencia de conducción vigente puede transitar legalmente por las carreteras del país que esté visitando, siempre que porte su documento al momento de conducir y acate las normas de tránsito.

Esta alternativa, conocida como homologación temporal, permite a los conductores colombianos circular en otros países sin necesidad de gestionar trámites adicionales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada nación establece sus propias condiciones y restricciones para su aceptación.

¿En qué países de Latinoamérica es válida la licencia de conducir colombiana?

Gracias a los acuerdos de cooperación internacional suscritos por el Ministerio de Transporte y la Cancillería, este permiso de conducción nacional tiene validez en siete países de Latinoamérica:

México

Venezuela

Ecuador

Chile

Argentina

Perú

Bolivia

Sin embargo, cada país de la región puede establecer condiciones adicionales para aceptar documentos expedidos en el exterior. Por ello, aunque la licencia cumpla con todos los requisitos del Ministerio de Transporte, su validez puede variar según la normativa local de cada nación.

Para estancias prolongadas de turismo o si el plan es radicarse en el país de destino, las condiciones cambian significativamente. En estos casos, será necesario iniciar un proceso formal para tramitar una nueva licencia de conducción en dicha nación, según sea el protocolo asignado en el país.

Países fuera de Latinoamérica donde la licencia de conducción colombiana también tiene validez:

Fuera de Latinoamérica, países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Grecia, Turquía, España, Portugal y Corea del Sur también reconocen la licencia de conducción colombiana. No obstante, cada una de estas naciones cuenta con su propia legislación de tránsito, que puede llegar a ser diferente de la normativa colombiana.

Por ello, conocer y acatar las reglas viales locales antes de tomar el volante es indispensable, ya que incumplirlas puede derivar en multas e incluso la retención del documento mientras se lleva a cabo un proceso de sanción.

Países alrededor del mundo donde la licencia de conducir colombiana no es válida:

Sin embargo, no en todas las regiones del mundo la licencia de conducción colombiana tiene validez. Países como Francia, Alemania, Italia, Hungría y Emiratos Árabes Unidos no reconocen este documento y exigen un proceso de homologación previo antes de poder conducir legalmente en sus territorios.

Para estos casos, los conductores colombianos tienen la opción de tramitar el Permiso Internacional de Conducción (PIC), un documento que complementa la licencia de conducción vigente y permite operar un vehículo legalmente en los países que no reconocen el documento expedido en Colombia.

Este documento es expedido exclusivamente por el Automóvil Club de Colombia y en ningún caso reemplaza la licencia de conducción emitida por el Ministerio de Transporte, sino que funciona como un complemento obligatorio para circular en el exterior.

Por su parte, el PIC está avalado por el Convenio Mundial sobre Circulación por Carreteras de 1949 y tiene una vigencia de un año calendario contado a partir de su fecha de expedición.

¿Cuáles son los requisitos para sacar una licencia de conducción en Colombia?

Para contar con una licencia de conducción válida y homologable en el exterior, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener mínimo 16 años de edad y saber leer y escribir.

Estar registrado en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito).

No tener multas pendientes por infracciones de tránsito.

Contar con una certificación médica vigente, emitida por un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado.

Presentar y aprobar un examen teórico-práctico, o un certificado de aptitud expedido por un Centro de Enseñanza Automovilística avalado por el Ministerio de Transporte.

Cumplir con estos requisitos no solo garantiza estar al día con la normativa colombiana, sino que también representa el primer paso para conducir legalmente en otros países sin inconvenientes.

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