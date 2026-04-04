¿Cuáles son las tarifas de los servicios de patio y grúa por la inmovilización de vehículos?

Tarifas de los servicios de patio y grúa por la inmovilización de vehículos. Foto: Getty Images

El Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) establece todas las normas y disposiciones que regulan la circulación de peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas y vehículos por las vías públicas o privadas abiertas al público.

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De este modo, fija las infracciones de movilidad, las cuales están divididas por categorías que establecen el tipo y costo de la misma.

Además del monto de la multa por infracción, hay algunas que conllevan sanciones adicionales, como es la inmovilización del vehículo, suspensión de la licencia del conductor y más.

De este modo, hay quienes se preguntan cuáles son las tarifas de parqueadero y grúa y cuáles son las infracciones que conllevan a que el vehículo sea inmovilizado.

Tarifas de parqueadero y grúa 2026

Como es costumbre, la Secretaría Distrital de Movilidad realizó la actualización anual a la normativa vigente que establece las tarifas de comparendos y servicios concesionados para 2026, la cual rige desde el 1 de enero del mismo año.

Teniendo en cuenta que estas tarifas se ajustan de acuerdo a la Unidad de Valor Básico - UVB, aprobado por el Gobierno Nacional para el año en curso, estos son los precios fijados:

Parqueaderos por día

Tipo de vehículo Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 a 30 Día 31 + Vehículos pesados $465.200 $468.800 $558.000 $186.200 $15.800 Vehículos livianos y medianos $167.600 $175.100 $200.800 $67.200 $5.900 Motocicletas y similares $54.300 $75.300 $118.500 $17.000 $1.200 Carretillas $18.700 $19.300 $22.200 $7.600 $600 Bicicletas $8.8000 $9.400 $10.600 $3.600 $600 Patinetas $7.600 $10.600 $16.400 $2.400 $60L0

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Grúas

Tipos de vehículos Tarifa Patinetas con o sin motor $70.100 Motocicletas y similares $245.200 Vehículos livianos $268.500 Vehículos medianos $408.600 Vehículos pesados $601.200

Infracciones que generan inmovilización del vehículo

Infracciones tipo B:

B01 Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción. B02 Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida. B03 Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito. B04 Con placas adulteradas. B05 Con una sola placa, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito. B06 Con placas falsas.

Infracciones con código tipo C:

C14 Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente (pico y placa). Además, el vehículo será inmovilizado. C20 Conducir un vehículo de carga en que se transporten materiales de construcción o a granel sin las medidas de protección, higiene y seguridad ordenadas. Además, el vehículo será inmovilizado. C35 No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aún cuando porte los certificados correspondientes. Además, el vehículo será inmovilizado. C36 Transportar carga en contenedores sin los dispositivos especiales de sujeción. El vehículo será inmovilizado.

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Infracciones con código tipo D: