¿Cuál es la vía más rápida para ir a Coveñas? KM y gasolina para ir desde Bogotá o Medellín

Coveñas, municipio en la costa norte de Colombia, en el departamento de Sucre, es uno de los destinos turísticos más populares del Caribe colombiano. Sus playas de aguas cristalinas y arenas blancas atraen a miles de turistas que buscan relajarse en sus vacaciones.

Sin embargo, Coveñas no solo es famoso por sus playas; también es un punto clave para el ecoturismo y la exploración de ecosistemas, como la Ciénaga de la Caimanera, un manglar donde se pueden hacer recorridos en bote y observar la biodiversidad de la región.

Si últimamente ha pensado en viajar a esta zona caribeña, le contamos cuál es la vía más rápida, los kilómetros para llegar y la gasolina que podría gastar, bien sea si su punto de partida es Bogotá o Medellín.

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Cómo llegar a Coveñas desde Medellín

Si desde viajar a Coveñas desde Medellín, le recomendamos que tome la Autopista Río Magdalena 2, ya que conecta directamente a la ciudad con la costa Caribe, atravesando municipios del nordeste antioqueño como Cisneros, Maceo, Vegachí Remedios. Desde allí, se llega rápidamente a Caucasia, y de ahí a Planeta Rica, Montería, San Antero y finalmente a Coveñas.

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Tomando alrededor de seis a siete horas, lo que significa un aproximado de 370 a 410 kilómetros de recorrido, dependiendo del punto de salida de la ciudad.

Con el precio de la gasolina a $16.211 pesos por galón, el costo por trayecto oscila entre $150.000 y $165.000 pesos colombianos. Para ida y vuelta, el gasto en combustible podría superar los $300.000 pesos.

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Cómo llegar a Coveñas desde Bogotá

Si va a viajar a Coveñas desde Bogotá, le recomendamos que tome la Ruta del Sol, donde deberá ir hasta el municipio de Sincelo, ya que desde allí podrá ir directamente hacia Tolú y, finalmente, a Coveñas.

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Tomando alrededor de 17 horas, lo que significa un aproximado de 820 kilómetros de recorrido, dependiendo del punto de salida de la ciudad.

Con el precio de la gasolina a $16.291 pesos por galón, el costo por trayecto oscila entre $300.000 y $350.000 pesos colombianos. Para ida y vuelta, el gasto en combustible podría superar los $600.000 pesos.

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