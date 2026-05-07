Así puede descargar en PDF el SOAT de su moto 2026: Paso a paso con placa y número de cédula

Una de las obligaciones que tienen los propietarios de cualquier vehículo automotor que circula en Colombia es transitar por las vías nacionales con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente.

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Esta póliza de seguro, que tiene el propósito de proteger a cualquier víctima en un accidente de tránsito, desde lesiones simples hasta decesos, hace parte de los documentos indispensables para los conductores en el país.

En la actualidad, es posible solicitar la expedición de este documento en formato digital, con el propósito de presentarlo con mayor facilidad en caso de una emergencia.

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¿Cómo descargar SOAT de moto? Pasos para hacerlo con número de la placa

En caso de que quiera descargar su SOAT digital, con el fin de tener una copia de este documento en alguno de sus dispositivos móviles en caso de emergencia, debe llevar a cabo el siguiente paso a paso:

Lo primero que debe tener en cuenta es que debe llevar a cabo el proceso de compra de su póliza en alguna de las aseguradoras autorizadas por las autoridades de tránsito.

por las autoridades de tránsito. Una vez haya comprado el SOAT, recibirá en el correo electrónico que haya registrado la copia de este documento en formato PDF , que podrá guardar en su celular como copia autorizada.

, que podrá guardar en su celular como copia autorizada. A su vez, deberá esperar 24 horas y verificar que la póliza haya quedado cargada en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

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En caso de que su SOAT no sea enviado a su correo, podrá ingresar a la página de la aseguradora en la que llevó a cabo el trámite e ingresar en la sección dedicada a la póliza.

En esta sección deberá buscar la opción para descargar el SOAT digital e ingresar su número de identidad y la placa de su vehículo .

. En este punto se le mostrarán las pólizas activas y se le dará la opción para descargar de manera digital su SOAT.

Por último, deberá llevar a cabo la descarga de este documento en su celular o computadora para contar con una copia en caso de que la requiera.

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Esta es la multa que deberá pagar si no cuenta con el SOAT de la moto al día en 2026.

No portar con este seguro ocasiona una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) equivalentes a $1.750.000 pesos, así como la inmovilización del vehículo, que debe ser trasladado a un parqueadero autorizado por la autoridad de tránsito.

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