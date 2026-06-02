A qué hora inicia y termina el Día sin Carro y Moto en Villavicencio este 3 de junio 2026: Entérese

Gracias al acuerdo Municipal 641 de 2024, Villavicencio vivirá el miércoles 3 de junio de 2026 una nueva jornada del Día sin Carro y Moto en la capital del departamento del Meta y el principal centro comercial de los Llanos Orientales de Colombia; esto con el objetivo de conmemorar el Día de la Bicicleta y la Actividad Física.

El objetivo principal de esta iniciativa está enfocado en promover tanto la movilidad sostenible usando el transporte público como el ejercicio al aire libre; la reducción de los siniestros viales en la ciudad y el cuidado del medio ambiente.

Horario del Día sin Carro y Moto en Villavicencio

Según la normatividad vigente, a partir de las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche del miércoles 3 de junio, será restringida la circulación de vehículos particulares y motocicletas en Villavicencio.

La prohibición será obligatoria para todos aquellos vehículos que transiten por las calles de la capital del Meta; sin embargo, existe una serie de restricciones en donde los conductores que cumplan con ciertas condiciones pueden circular sin problema, según el Decreto 034 de 2024.

Matriculados este año en Villavicencio.

Control de tráfico, grúas, enseñanza automovilística, rutas escolares, eléctricos, híbridos y a gas no convertidos.

Transporte de carga y mercancías con capacidad mayor o igual a media (1/2) tonelada, motocarros.

De asistencia y prestación de servicios de salud, personas en condición de discapacidad física o mental y traslado de féretros.

De emergencia, residuos sólidos y desechos hospitalarios, servicios públicos, domicilios y mensajería.

Móviles oficiales y del Estado, cuerpo diplomático, servidores públicos que por su cargo requieran seguridad para el desplazamiento, supervisión y vigilancia, escoltas autorizados, blindaje nivel 3 o superior.

Con fines de garantizar la prestación del servicio público de transporte en la ciudad, durante este día se levantarán las prohibiciones relacionadas con la medida de pico y placa para los taxis.

Alternativas de movilidad durante el Día sin Carro y Moto en Villavicencio:

La Alcaldía de la capital del Meta, mediante sus redes sociales, ha dado a conocer a la ciudadanía planes alternativos y actividades pedagógicas para que los habitantes de Villavicencio realicen durante la jornada del Día de la Bicicleta y la Actividad Física.

‘Ciclo Paseo por Villavo’ es una de las actividades que la Alcaldía de Villavicencio, junto al Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) y el Instituto de Turismo de Villavicencio, realizarán el miércoles 3 de junio para incentivar el uso de la bicicleta en la región.

Dicha jornada iniciará a las 6:00 de la mañana y tendrá un recorrido de 14,3 kilómetros por toda la ciudad, esperando finalizar en el Mirador Cristo Rey a las 8:00 de la mañana. Durante el recorrido, se visitarán puntos estratégicos tales como:

Parque Los Fundadores (Punto de inicio)

Toma anillo vial

Universidad Santo Tomás

Terminal de transportes

Antiguo CAI Catama

Colegio Cofrem

Glorieta Postobón

Colegio Femenino

Palacio de Justicia

Parque de El Hacha

Parque de Los Estudiantes

“Esta es una jornada donde los ciudadanos podrán participar usando medios alternativos de transporte y vinculándose a las jornadas de actividad física que se realizarán en diferentes puntos de la ciudad”, señaló Luis Ángel Herrera Martínez, director encargado de Planeación y Prospectiva de la Secretaría de Movilidad.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: