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02 jun 2026 Actualizado 19:59

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Movilidad

A qué hora inicia y termina el Día sin Carro y Moto en Villavicencio este 3 de junio 2026: Entérese

La medida será obligatoria para todos aquellos vehículos que transiten por las calles de la capital del Meta; sin embargo, existe una serie de restricciones en donde los conductores que cumplan con ciertas condiciones pueden circular sin problema, según el Decreto 034 de 2024.

Imagen de referencia. Ciclovía: Getty Images - Logo Caracol Radio: Página web.

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Ricardo Araque Joya

Villavicencio
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Gracias al acuerdo Municipal 641 de 2024, Villavicencio vivirá el miércoles 3 de junio de 2026 una nueva jornada del Día sin Carro y Moto en la capital del departamento del Meta y el principal centro comercial de los Llanos Orientales de Colombia; esto con el objetivo de conmemorar el Día de la Bicicleta y la Actividad Física.

El objetivo principal de esta iniciativa está enfocado en promover tanto la movilidad sostenible usando el transporte público como el ejercicio al aire libre; la reducción de los siniestros viales en la ciudad y el cuidado del medio ambiente.

Horario del Día sin Carro y Moto en Villavicencio

Según la normatividad vigente, a partir de las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche del miércoles 3 de junio, será restringida la circulación de vehículos particulares y motocicletas en Villavicencio.

La prohibición será obligatoria para todos aquellos vehículos que transiten por las calles de la capital del Meta; sin embargo, existe una serie de restricciones en donde los conductores que cumplan con ciertas condiciones pueden circular sin problema, según el Decreto 034 de 2024.

  • Matriculados este año en Villavicencio.
  • Control de tráfico, grúas, enseñanza automovilística, rutas escolares, eléctricos, híbridos y a gas no convertidos.
  • Transporte de carga y mercancías con capacidad mayor o igual a media (1/2) tonelada, motocarros.
  • De asistencia y prestación de servicios de salud, personas en condición de discapacidad física o mental y traslado de féretros.
  • De emergencia, residuos sólidos y desechos hospitalarios, servicios públicos, domicilios y mensajería.
  • Móviles oficiales y del Estado, cuerpo diplomático, servidores públicos que por su cargo requieran seguridad para el desplazamiento, supervisión y vigilancia, escoltas autorizados, blindaje nivel 3 o superior.

Con fines de garantizar la prestación del servicio público de transporte en la ciudad, durante este día se levantarán las prohibiciones relacionadas con la medida de pico y placa para los taxis.

Alternativas de movilidad durante el Día sin Carro y Moto en Villavicencio:

La Alcaldía de la capital del Meta, mediante sus redes sociales, ha dado a conocer a la ciudadanía planes alternativos y actividades pedagógicas para que los habitantes de Villavicencio realicen durante la jornada del Día de la Bicicleta y la Actividad Física.

‘Ciclo Paseo por Villavo’ es una de las actividades que la Alcaldía de Villavicencio, junto al Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) y el Instituto de Turismo de Villavicencio, realizarán el miércoles 3 de junio para incentivar el uso de la bicicleta en la región.

Dicha jornada iniciará a las 6:00 de la mañana y tendrá un recorrido de 14,3 kilómetros por toda la ciudad, esperando finalizar en el Mirador Cristo Rey a las 8:00 de la mañana. Durante el recorrido, se visitarán puntos estratégicos tales como:

  • Parque Los Fundadores (Punto de inicio)
  • Toma anillo vial
  • Universidad Santo Tomás
  • Terminal de transportes
  • Antiguo CAI Catama
  • Colegio Cofrem
  • Glorieta Postobón
  • Colegio Femenino
  • Palacio de Justicia
  • Parque de El Hacha
  • Parque de Los Estudiantes

“Esta es una jornada donde los ciudadanos podrán participar usando medios alternativos de transporte y vinculándose a las jornadas de actividad física que se realizarán en diferentes puntos de la ciudad”, señaló Luis Ángel Herrera Martínez, director encargado de Planeación y Prospectiva de la Secretaría de Movilidad.

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