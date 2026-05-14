Avanza en el Congreso el proyecto de ley que da continuidad al Ministerio de Igualdad: ¿qué sigue?

Colombia

Luego de varios meses de aplazamientos y suspensiones por falta de quorum, este 13 de mayo las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Colombia se enfrentaron al debate sobre un proyecto de ley que tiene más de 194 proposiciones en 17 artículos de la Ley 2281 de 2023. Desde el Congreso de la República, votaron mayoritariamente en contra de la eliminación, liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad.

En ese sentido, en esta sesión se aprobaron los primeros tres artículos que le dan piso jurídico a la existencia del ministerio, por lo que se espera que en la próxima sesión se vote el resto del articulado, donde se definirá la estructura de la entidad.

Al respecto, se pronunció el ministro de la Igualdad y Equidad, ‘Lucho Acosta’, quien mencionó: “el ministerio se destraba no para un gobierno, sino para los colombianos”. Además, el jefe de la cartera de la Igualdad reconoció que la construcción del ministerio ha enfrentado retos administrativos, presupuestales y territoriales propios de la creación de una nueva institucionalidad; sin embargo, defendió que el debate no puede centrarse únicamente en indicadores de ejecución, sino también en la consolidación de políticas públicas y mecanismos de atención que, según señalan, antes no existían de manera articulada dentro del Gobierno.

Resultados del Ministerio de la Igualdad y Equidad

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La creación del Ministerio de Igualdad y Equidad respondió a la necesidad de articular políticas públicas dirigidas a mujeres, comunidades étnicas, personas con discapacidad, jóvenes vulnerables y otras poblaciones históricamente excluidas, cuyas necesidades anteriormente estaban dispersas entre distintas entidades del Estado.

A continuación, le dejamos algunos de los resultados obtenidos con la gestión del Ministerio de la Igualdad y la Equidad:

La vinculación de más de 30.000 jóvenes al programa ‘Jóvenes en Paz’.

Inversiones cercanas a los 37.000 millones de pesos en programas de autonomía económica para más de 5.200 mujeres.

La consolidación del Sistema Nacional del Cuidado, que actualmente fortalece a más de 220 organizaciones de cuidado comunitario.

La implementación de mecanismos de atención a violencias de género, como la línea ‘Salvia 155’.

El desarrollo de políticas públicas enfocadas en el campesinado, la eliminación del racismo, los derechos LGBTIQ+ y la seguridad alimentaria.

¿Qué sigue en el Congreso con este debate y qué está en juego?

La Corte Constitucional estableció el próximo 20 de junio como fecha límite del proceso, por lo que, tras la discusión y aprobación de la ley en comisiones primeras, el Congreso en plenaria deberá dar el parte definitivo de continuidad del ministerio.

Por ese motivo, la cartera advirtió que múltiples programas sociales y procesos territoriales quedarían en riesgo. Según explicó, esto implicaría que varias funciones regresen a esquemas dispersos entre entidades sin coordinación clara, afectando especialmente a comunidades y territorios históricamente marginados. Asimismo, aseguró que debilitaría procesos de articulación regional que han permitido responder a situaciones, como la reciente crisis climática en Córdoba, y se interrumpiría una arquitectura institucional construida durante los últimos tres años para llevar presencia estatal a municipios y territorios con baja cobertura institucional.

El ministro Acosta fue enfático en señalar que el debate en el Congreso trasciende la continuidad de una entidad específica y representa una discusión sobre el compromiso del Estado con la reducción de la pobreza, la desigualdad y la garantía de derechos para las poblaciones históricamente excluidas en el país.

Sobre lo que está en juego en el debate del Congreso, el jefe de cartera mencionó la necesidad de saldar la deuda histórica con quienes menos han tenido en el país: “Como dijo el presidente de la República en Chocó, necesitamos una institucionalidad para hacer cumplir el Estado social de derecho”, añadiendo: “Mi llamado al Congreso es a que piensen que no solo se votará el futuro de un ministerio. También quedará en la memoria del país quiénes respaldaron la continuidad de una institucionalidad creada para cerrar brechas históricas. Invito a todas las poblaciones a que defendamos el ministerio desde nuestro caminar, desde nuestra lucha, desde nuestra palabra”, concluyó el ministro Acosta.