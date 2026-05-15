Gobierno Nacional busca reglamentar el uso de patinetas eléctricas y scooters: este es el proyecto

El Ministerio de Transporte presentó el primer proyecto de regulación para vehículos de micromovilidad en Colombia, es decir, los scooters, patinetas eléctricas, monociclos y bicicletas eléctricas.

Según el informe, “La iniciativa busca ordenar el uso de vehículos promoviendo una movilidad más sostenible, moderna y segura en las ciudades del país, con reglas claras que priorizan la protección de la vida y la seguridad vial”.

La propuesta fue publicada este 15 de mayo y estará disponible para comentarios de la ciudadanía antes de convertirse en una resolución oficial.

En los últimos años, el uso de scooters y bicicletas eléctricas se ha disparado en zonas urbanas por varias razones, entre ellas, ayudan a evitar trancones, son más económicos que un vehículo particular y se han convertido en una alternativa rápida para trayectos cortos.

Sin embargo, ese crecimiento también ha traído problemas relacionados con seguridad vial, accidentes y falta de reglas claras para conductores y peatones.

Estas son las medidas

El Ministerio plantea que estos vehículos deban cumplir condiciones mínimas de seguridad. El proyecto exige que tengan frenos delanteros y traseros, luces, elementos reflectivos, timbre o señal acústica y limitadores de velocidad. Además, propone que los usuarios utilicen casco certificado y chaleco reflectivo durante la noche o en condiciones de poca visibilidad.

Con el fin de reconocer estos vehículos a lo largo del país, la entidad propuso la creación de un sistema de identificación para los llamados Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

La propuesta establece que estos medios de transporte deberán registrarse mediante el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) y portar una lámina visible con información técnica y un código único de identificación para validar y mantener la información de los mismos.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que “ hoy ponemos a consideración de la ciudadanía esta regulación que busca proteger la vida, ordenar la movilidad y avanzar hacia ciudades más sostenibles y seguras”, afirmó.

El proyecto también fija límites de velocidad dependiendo del lugar donde circulen estos vehículos. En espacios recreativos y deportivos, por ejemplo, la velocidad máxima sería de 25 kilómetros por hora. En el caso de algunas bicicletas eléctricas autorizadas fuera de zonas urbanas, el límite podría llegar hasta los 40 kilómetros por hora.

Le puede interesar: SuperFinanciera abre investigación por traslado de dinero de AFP a Colpensiones, tras orden de Petro

La propuesta fue construida bajo el enfoque de “sistema seguro”, un modelo internacional de seguridad vial que busca disminuir las muertes y lesiones graves en accidentes de tránsito. Para ello, se toman referencias técnicas de otros países que ya han regulado este tipo de transporte en ciudades con alta demanda de movilidad sostenible.

¿Está de acuerdo?

El Ministerio de Transporte abrió un espacio para que ciudadanos, autoridades locales, expertos y usuarios envíen observaciones y comentarios sobre el proyecto. Después de ese proceso, el Gobierno evaluará posibles ajustes antes de expedir la regulación definitiva.