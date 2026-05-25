¿Quiere sacar la matrícula de su vehículo? El Distrito explica cómo hacerlo rápido y con beneficios

Expedir la matrícula de un vehículo es uno de los requisitos que a veces puede llegar a generar algunas dudas, como lo podría ser ¿cómo se liquida?, ¿dónde se paga? y demás; por ello, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de su portal web oficial, ha comunicado cómo la ciudadanía puede realizar este trámite de forma rápida y sencilla.

De acuerdo a la información oficial, el distrito dispone del sistema implementario de administración pública, conocido como la ‘Ventanilla Única de Servicio’, el mismo que a la hora de llevar a cabo este proceso ofrece un beneficio en la liquidación del impuesto vehicular.

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¿Cómo expedir la placa de mi vehículo en la ‘Ventanilla Única de Servicios’ de la ciudad de Bogotá 2026?

De acuerdo a la entidad, lo puede hacer de la siguiente manera:

Deberá acercarse a una sede del sistema ‘Ventanilla Única de Servicios’ para poder realizar la preasignación de placa; recuerde que existen 19 puntos de atención presencial, los cuales podrá consultar en el siguiente enlace oficial:

Durante este trámite, usted podrá solicitar al o a la analista que le ayude con la liquidación del impuesto vehicular. El asesor encargado deberá apoyarlo con la liquidación, sin realizar algún trámite adicional. Ya con el recibo expedido, puede realizar el pago en la caja del banco, misma que está ubicada dentro de la misma sede.

Y así podrá, dicho por la entidad, realizar “un proceso más rápido, claro y sin necesidad de buscar información por tu cuenta”.

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¿Qué requisitos debe presentar adicionales al impuesto vehicular al momento de sacar la matrícula de su carro o moto en la Ventanilla Única de Servicios’ de la ciudad de Bogotá 2026?

Según la información alojada en el portal web oficial del distrito, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Estar registrado en el RUNT.

Tener el vehículo al día en impuestos y con SOAT vigente.

No tener multas pendientes.

Pagar el trámite en la ' Ventanilla Única de Servicios’.

Si es empresa: estar registrada en el RUES.

Si otra persona hace el trámite: contar con un poder autorizado.

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¿Qué documentos debe presentar al momento de sacar la matrícula de su vehiculo en la Ventanilla Única de Servicios’ de la ciudad de Bogotá 2026?

Si desea llevar a cabo este trámite con este sistema, se le recuerda cuáles son los documentos obligatorios que debe presentar:

Formulario de solicitud diligenciado, disponible para descarga en este enlace.

Documento de identidad ( cédula, pasaporte, PPT, etc. ).

). Improntas del vehículo ( motor, chasis, VIN o equivalentes ).

). Factura de compra o certificación del vehículo.

Certificado ambiental ( solo si aplica ).

). Documento de importación (solo si es vehículo importado).

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