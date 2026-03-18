Preocupación por accidentes viales en Bogotá: en las últimas 24 horas siete personas murieron

Hay preocupación en Bogotá por la cantidad de accidentes viales que se han registrado a principio de este año. En las últimas 24 horas, siete personas perdieron la vida producto de estos siniestros.

Además, según los datos del Distrito, entre el 1 de enero y el 18 de marzo, 133 personas han muerto en accidentes de este tipo, esto representa un incremento del 21% frente al mismo periodo del año anterior, una tendencia preocupante, que para la Alcaldía de Bogotá es preocupante.

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Las principales víctimas fatales de estos accidentes son los actores viales más vulnerables: motociclistas (44 %), peatones (38 %) y ciclistas (15 %). Particularmente, hay preocupación por el aumento en la mortalidad de motociclistas, que ya supera el 60% frente al año anterior.

Los motociclistas también están involucrados en el 60% de las fatalidades de peatones y ciclistas, por lo que desde la Secretaría Distrital de Movilidad se está haciendo un llamado para que los conductores de motos manejen con preocupación por las calles de la capital del país.

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Debido a esta situación, el Distrito informa que ha intensificado las acciones de control, las intervenciones en infraestructura y las estrategias pedagógicas para reducir el riesgo.

La Secretaría de Movilidad hace un llamado a los ciudadanos en general para no exceder el límite de velocidad, respetar las normas de tránsito y no conducir en estado de embriaguez.

Cabe mencionar que el puente festivo de San José y la Semana Santa son fechas históricamente críticas para Bogotá en términos de siniestralidad vial, por eso, la Secretaría de Movilidad solicita la corresponsabilidad de toda la ciudadanía.