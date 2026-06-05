Paloma Valencia pide a Cepeda hacer debate con Abelardo: “deje el papelito y no trate de amañarlo”

La excandidata presidencial Paloma Valencia resaltó la necesidad de que se realice el debate entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, antes de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

A través de su cuenta de X, la congresista del Centro Democrático aseguró que Colombia tiene derecho a conocer las propuestas de ambos aspirantes y sus visiones sobre el país.

“Cepeda, deje el papelito de lado y no trate de amañarlo buscando que lo haga RTVC y moderadores amigos. Tengamos un debate neutral con los medios de comunicación para que los colombianos puedan saber qué es lo que está pensando cada uno”, señaló.

Y agregó que los colombianos “están pendientes del debate” para que ambos candidatos puedan contrastar sus opiniones.

Cabe recordar que, el pasado 1 de junio, Cepeda le hizo un llamado a De La Espriella a realizar un debate “político y electoral“, e informó que las condiciones serían coordinadas con sus delegados.

Posteriormente, anunció que sus compromisarios serían su secretaria privada y jefe de Comunicaciones, Gabriela Parra, y el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Gabriel Becerra.

Luego, De La Espriella propuso que el debate se hiciera en la Revista Semana, una vez Cepeda aceptara los resultados electorales, lo cual fue rechazado por el candidato del Pacto Histórico, quien señaló que no habría garantías de imparcialidad.

Por el momento, no ha habido un acuerdo entre ambas campañas para realizar el debate antes de las elecciones del próximo domingo.