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05 jun 2026 Actualizado 20:45

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Política

Partido Liberal invita a su militancia a votar por Abelardo de la Espriella, pero mantiene libertad

Quienes no estén de acuerdo con el respaldo a Abelardo de la Espriella, podrán votar por el candidato de su preferencia.

Abelardo de la Espriella rechaza respaldo del Partido Liberal: “Es un apéndice de Petro y Cepeda”

Abelardo de la Espriella rechaza respaldo del Partido Liberal: “Es un apéndice de Petro y Cepeda”

Abelardo de la Espriella rechaza respaldo del Partido Liberal: “Es un apéndice de Petro y Cepeda”
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El Partido Liberal decidió invitar a su militancia a votar por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. Esto, tras un acuerdo de las bancadas electas de Senado y Cámara.

Sin embargo, aseguraron que quienes no compartan esta decisión, están en libertad de votar por el candidato de su preferencia.

Según aseguraron desde el partido, recomiendan votar por Abelardo de la Espriella, pues “a pesar de que tenemos diferencias, reconocemos en De la Espriella una convicción inquebrantable de asumir la defensa de la Constitución de 1991“.

Ahora, celebraron en todo caso que la campaña de Iván Cepeda haya decido no recoger firmas para una Asamblea Nacional Constituyente: “Es un hecho favorable”, dijeron.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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