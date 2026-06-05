“Al poder no puede llegar el crimen, porque se acaba la democracia”: presidente Gustavo Petro

Una nueva de ascenso lideró el presidente Gustavo Petro en la Escuela Militar de Cadetes José María Cordoba de Bogotá.

Durante su intervención, el mandatario el presidente Gustavo Petro desescaló el lenguaje, habló sobre la importancia del voto de los colombianos y de garantizar la voluntad del pueblo.

A su vez, señaló también que estas elecciones son las más pacíficas de la historia del país, y que por esto es importante respetar la decisión de los colombianos.

Sin embargo, subrayó que: “Al poder no puede llegar el crimen, porque se acaba la democracia”.

Reiteró en que nunca ha querido una reelección que su mandato terminará el 6 de agosto, y que mientras tanto, garantizará el trabajo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, a pesar de las distancias y diferencias entre los dos gobiernos.

Confirmó su viaje a Nueva York la próxima semana, en el marco de la presidencia de turno que ejerce colombia en el consejo de seguridad de las Naciones Unidas.