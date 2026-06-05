Paloma Valencia pidió auditar votación de zonas afectadas por violencia: Gobierno le respondió

La excandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, pidió una auditoría sobre los resultados de la primera vuelta en 218 mesas de votación ubicadas en territorios históricamente afectados por el conflicto armado.

Según dijo, en esas mesas el candidato Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos: “La petición surge en un contexto en el que, durante el proceso electoral, se conocieron denuncias sobre posibles presiones e intentos de incidencia de estructuras armadas ilegales”, dice el comunicado de Valencia

Según la senadora, las alertas fueron de mesas ubicadas en regiones del Pacífico, Cauca, Nariño, Chocó y Catatumbo.

Y agregó que 168 de estas mesas se encuentran en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), “donde grupos armados como disidencias de las FARC y el ELN ejercen control territorial. Allí el Estado brilla por su ausencia y la población vive bajo presión”.

Sostuvo que “más de 15.500 votos unánimes no son casualidad” y solicitó despejar cualquier duda sobre la libertad del sufragio y la transparencia del proceso.

¿Qué respondió el Gobierno?

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) señaló a la senadora de estigmatizar a los territorios PDET y a las comunidades que allí habitan.

“Estigmatizar a las comunidades de estos territorios es revictimizar a millones de colombianos que siguen enfrentando complejas adversidades a las que han estado y, en muchos casos, siguen expuestas”, señalaron.

Por eso hicieron un llamado a “no estigmatizar ni a los territorios ni a sus comunidades. Por el contrario, incluirlos en el desarrollo y la prosperidad nacional debería ser un propósito del conjunto del Estado y la sociedad colombiana”.