Admiten tutela que pide anular decisión del CNE de excluir a Iván Cepeda de consulta interpartidista

Iván Cepeda y logo del CNE Colombia. Fotos: (Colprensa - Camila Díaz) / Colprensa - CNE

Justicia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio una tutela en la que un ciudadano pidió anular la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que excluyó al candidato Iván Cepeda de la consulta interpartidista del pasado 8 de marzo.

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El ciudadano Luis Alfredo Castro Barón interpuso una acción de tutela alegando que la decisión de la autoridad electoral violó los derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido, al haber excluido de la consulta interpartidista ‘Frente por la Vida’ al candidato Iván Cepeda.

Precisamente, la tutela quedó en manos por reparto aleatorio del magistrado Luis Gilberto Ortegón, quien ya la admitió y se encargará de estudiar su viabilidad jurídica.

“El Consejo Nacional Electoral profirió una decisión mediante la cual excluyó al ciudadano Iván Cepeda Castro de la consulta interpartidista, decisión que afecta directamente derechos políticos fundamentales consagrados en el artículo 40 de la Constitución”, argumentó el accionante en la tutela.

También señaló que “para adoptar dicha decisión, el CNE acudió a la designación de conjueces, figura excepcional que exige el máximo estándar de imparcialidad, independencia e idoneidad, dada la trascendencia constitucional del asunto”.

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Cabe recordar que el CNE decidió que Cepeda ya había participado en la consulta partidista realizada el 26 de octubre y que, por lo tanto, no debía presentarse nuevamente en la consulta interpartidista realizada a comienzos del pasado mes de marzo.

El ahora candidato presidencial cuestionó el fallo al considerarlo violatorio de sus derechos; sin embargo, posteriormente se retiró junto con el Pacto Histórico.

“El CNE ha tomado una decisión que no tiene precedentes en tiempos recientes. Ha violado los derechos de toda una colectividad, ni más ni menos que del partido más influyente y más grande que hay hoy en Colombia. Esta es una decisión arbitraria, contraria a derecho y abiertamente antidemocrática”, aseguró en su momento Cepeda.