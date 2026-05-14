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Carta de 6AM W a Iván Cepeda por endeudamiento del país: “si no quiere entrevista, grabe un audio”

El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, leyó una carta en la que se le solicita al candidato presidencial Iván Cepeda escuchar su opinión acerca de las decisiones del Gobierno Petro en materia económica, en especial la del endeudamiento nacional.

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¿Qué dice la carta de 6AM W, de Caracol Radio, a Iván Cepeda?

Señor candidato presidencial Iván Cepeda

En sus manos.

Senador, el ministro de Hacienda está haciendo lo que puede por cuadrar la caja. Senador, se ha tomado una decisión de la cual a algunos nos gustaría escuchar su opinión: un país que crece al 1.7% cree que se puede endeudar con compras de papeles, de subastas, de tes, que cuestan más del 14%.

Señor candidato, con todo respeto, sé que no le gustan las entrevistas, sé que tiene descartados los debates. Esta pregunta no se la haremos a sus opositores porque ya sabemos lo que piensan, pero se la queremos hacer a usted, ¿qué piensa de esta decisión del Gobierno? Crecemos al 1.7% y nos endeudamos al 14%.

No voy a llamar a economistas que no están de acuerdo con su proyecto político, a sus contradictores. Grábese un audio, sin entrevista, sin contrapregunta y lo envía a Caracol.

Usted debe tener un equipo económico de gente muy buena, díganos a quién llamamos. ¿Hay un senador del Pacto Histórico de la Comisión Económica que pueda explicar esto?, ¿Cómo se puede endeudar un país al 14% si crece al 1.7%? Es importante que le ponga la cara a este asunto.

Si no quiere entrevista, grábese un audio y lo pasamos. Si tiene un economista que tenga un punto de vista diferente al del resto del país, lo entrevistamos.

Con cariño y mucho respeto.

Cordial saludo, Caracol Radio, primera cadena racial colombiana.

Escuche la noticia completa aquí:

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