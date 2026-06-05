Elecciones 2026: ¿Cómo saber si fue elegido testigo electoral en la segunda vuelta presidencial?

Las próximas elecciones presidenciales en segunda vuelta se realizarán el domingo 21 de junio, en esta oportunidad los colombianos podrán votar entre dos candidatos: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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Durante el desarrollo de la jornada electoral se puede encontrar en las mesas de votación a los jurados, pero también es usual ver a los testigos electorales, esta función para muchos es desconocida, aquí le contamos en qué consiste.

¿Qué son los testigos electorales?

Los testigos son los veedores naturales del proceso electoral, que por mandato legal representan a los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que inscribieron candidatos y quienes durante los comicios ejercerán una función pública transitoria.

¿Cuál es la función de los testigos electorales?

De acuerdo con la Ley 1475 de 2011, los testigos electorales vigilarán el proceso de las votaciones y de los escrutinios, podrán formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades.

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¿Quién elige a los testigos electorales?

Según el Artículo 45 de la Ley 1475 de 2011 se establece que: “Los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, que inscriban candidatos a cargos o corporaciones de elección popular o promuevan el voto en blanco, así como las organizaciones de observación electoral reconocidas por el Consejo Nacional Electoral, tienen derecho a ejercer vigilancia de los correspondientes procesos de votación y escrutinios, para lo cual podrán ante el Consejo Nacional Electoral los testigos electorales por cada mesa de votación y por cada uno de los órganos escrutadores. Cuando se trate de procesos a los que se han incorporado recursos tecnológicos, se podrán acreditar también auditores de sistemas”.

¿Cuántos testigos electorales pueden ser designados por cada partido?

Según el Artículo 121 del Código Electoral Colombiano, los partidos, los movimientos políticos o los grupos significativos de ciudadanos pueden designar un testigo electoral por cada mesa de votación.

¿Cómo se eligen los testigos electorales?

Los testigos electorales no son elegidos por sorteo, sino designados y acreditados por los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que participan en la contienda electoral. Cualquier ciudadano puede ofrecerse como voluntario para representar a una campaña política específica.

¿Cómo se puede postular para ser testigo electoral?

Para ser elegido como testigo electoral en Colombia, debe ser postulado directamente por un partido, movimiento político, grupo significativo de ciudadanos o comité promotor del voto en blanco que cuente con candidatos inscritos.

de ciudadanos o comité promotor del voto en blanco que cuente con candidatos inscritos. Para postularse debe diligenciar los registros digitales que cada partido político pone a disposición de los ciudadanos para inscribirse.

que cada partido político pone a disposición de los ciudadanos para inscribirse. Para ello, debe cumplir con unos requisitos básicos como: ser ciudadano colombiano en pleno ejercicio de los derechos civiles, incluso en algunos casos, se permite la participación de jóvenes desde los 14 años.

como: ser ciudadano colombiano en pleno ejercicio de los derechos civiles, incluso en algunos casos, se permite la participación de jóvenes desde los 14 años. Cada partido político se encarga de inscribir a cada testigo electoral ante la Registraduría, luego de esto, recibirá su credencial oficial como un Código QR.

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