Cepeda respondió a Uribe por presunta mediación de grupos ilegales a su favor: “Es un despropósito”

El candidato presidencial Iván Cepeda respondió a las denuncias del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre un presunto constreñimiento electoral de grupos armados, a favor del Pacto Histórico en el departamento del Cauca.

Cepeda aseguró que, aunque es cierto que existen comunidades en riesgo por la presencia de armados, es “un despropósito” decir que el ganador el 31 de mayo le deba su triunfo a los ilegales.

“Hay personas y comunidades que sí están en esa situación de riesgo, lo ha dicho claramente la Defensoría con un informe detallado. Pero de ahí a extrapolar la situación y decir que en Colombia se va a votar o que quien gane las elecciones lo va a hacer por obra de que tal o cual grupo presiona a su electorado es un despropósito”, dijo.

Y agregó: “Uribe está acusando, como lo hizo en su gobierno, a personas civiles de ser prácticamente instrumentos del terrorismo (…) Así ocurrieron en su gobierno los falsos positivos, por esa clase de actitudes temerarias y por esas calumnias que nunca ha podido sustentar”.

Sin embargo, si rechazó cualquier forma de presión armada: “Yo rechazo cualquier clase de presión, de recomendación, entre comillas, de grupos armados a poblaciones civiles que tienen el derecho a tomar decisiones libremente en el proceso electoral”, dijo.

¿Qué había denunciado Uribe?

Según dijo, el ELN y las disidencias de las Farc estarían ejerciendo constreñimiento electoral en el Cauca. Uribe pidió a la Registraduría, la Procuraduría y a la comunidad internacional vigilar el proceso en esa región.

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