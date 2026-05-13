En contravía de la ley, embajadora de Colombia en Haití hace campaña por Iván Cepeda

Los diplomáticos colombianos tienen prohibición absoluta de hacer proselitismo o influir sobre terceros en materia política, sin embargo, a pesar de los repetidos memorandos del Ministerio de Relaciones Exteriores y la directriz de la Procuraduría al respecto, la embajadora de Colombia ante el gobierno de Haití, Vilma Velásquez, sin sonrojarse terminó promoviendo la candidatura de Iván Cepeda a la Presidencia en una entrevista que en días pasados otorgó a un medio de comunicación de ese país: Metropole Radio y Televisión.

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En medio de la conversación con Wendell Theodore, uno de los más reconocidos periodistas haitianos y presentador del programa Le Point, la embajadora pasó de hablar de la relación de Haití y Colombia a señalar que el mejor candidato para las próximas elecciones es Iván Cepeda.

“Colombia ha cambiado. Colombia ha cambiado (...). La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”, dijo la diplomática nombrada en el cargo hace un año por el gobierno Petro.

El periodista la interrumpió y preguntó sobre el partido de Cepeda a lo que la embajadora respondió que era del “mismo Pacto Histórico” y enseguida agregó que “es un buen hombre”.

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“¿Podemos decir que se trata del delfín del presidente Petro?”, inquirió luego el comunicador. “Es lo mismo. Él está con nosotros. Él está con el pueblo”, dijo la embajadora y añadió que esperaba que Cepeda ganara la elección para que en noviembre de 2026 este pudiera viajar a Haití a la celebración de la semana de la integración cultural entre Colombia y ese país caribeño.

El código disciplinario y la Constitución de Colombia establecen sanciones para funcionarios que participen en política que van desde la remoción inmediata del cargo hasta inhabilidades para futuros nombramientos, según lo establezca la Procuraduría.