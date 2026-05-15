Julio Sánchez Cristo propone a Iván Cepeda hablar en universidad acerca del endeudamiento del país

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Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W de Caracol Radio, le propuso al candidato presidencial Iván Cepeda que se refiera al endeudamiento de Colombia en más del 14% frente a un crecimiento del 1.7%. Le insistió en que lo haga en una universidad que él mismo elija en caso de que no quiera hacerlo ante un medio de comunicación, pues es importante escucharlo hablar acerca de esa situación.

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“Que escoja universidad, pública o privada, la que él quiera. Que se siente con los cuatro o cinco decanos de economía de universidades importantes y que explique, no solo la decisión del ministro (del endeudamiento), sino cómo va a sacar al país del hueco cuando sea el presidente”, afirmó.

Sánchez Cristo añadió que la importancia de escuchar a Iván Cepeda es porque diversas encuestas lo muestran con una alta probabilidad de ser el próximo presidente de Colombia.

“¿Por qué no se sienta, no con periodistas que le aburren, sino con economistas? Lleve a una persona de su confianza, pues un candidato presidencial no tiene que saber de todo. Si se siente cómodo con la doctora Clara López o con el que él considere. En su campaña hay gente muy valiosa”, sostuvo.

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Incluso, le recomendó al candidato de izquierda escoger la Universidad Nacional, “que es la mejor de Colombia”, o la Universidad de Los Andes, una de las más destacadas entidades de educación superior privadas.

El periodista concluyó recordando que el 7 de agosto, día en que se posesiona el presidente, “está a la vuelta de la esquina”, por lo que él no podría poner el “espejo retrovisor” al gobierno Petro.

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“Que nos cuente cómo se explica lo que está pasando. Cero periodistas”, finalizó.

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