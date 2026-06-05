Piden la expulsión de Jota Pe Hernández de la Alianza Verde
La solicitud la hizo su copartidario Fabián Díaz Plata.
En medio de la negativa al senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, para salir del partido a través de una escisión, es decir, la creación de un partido nuevo y propio; hay un sector que está pidiendo su expulsión.
La solicitud la hizo el senador Fabián Díaz Plata, también de la Alianza Verde, quien radicó formalmente ante el Consejo de Control Ético una petición para que le aprueben la expulsión.
Según explicó Díaz, la petición se fundamenta en que “la visión de país que tenemos en el partido es muy diferente a la suya”.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...