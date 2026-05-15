Firman acuerdo regional que busca convertir al Nevado del Ruiz en Geoparque Mundial

Pereira

Los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío y Tolima dieron un nuevo paso en la consolidación del proyecto Geoparque del Eje Cafetero, una iniciativa que busca obtener en 2028 el reconocimiento oficial de la UNESCO como territorio de importancia mundial por su riqueza ambiental, geológica y cultural.

La alianza fue formalizada durante un encuentro realizado en el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya en Pereira, donde los gobernadores de los cuatro departamentos firmaron un acuerdo de voluntades orientado a fortalecer el trabajo conjunto alrededor de la conservación ambiental, el turismo sostenible y la protección del patrimonio natural de la región.

El proyecto involucra a 20 municipios del Eje Cafetero y tiene como eje central la protección de ecosistemas estratégicos asociados al Parque Nacional Natural Los Nevados, considerado una de las principales reservas hídricas y ambientales del país.

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Uno de los objetivos más ambiciosos de esta estrategia regional es lograr que la UNESCO otorgue al territorio la declaratoria de Geoparque Mundial, reconocimiento internacional que impulsaría el turismo sostenible, la investigación científica y la conservación de los recursos naturales.

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, destacó que esta iniciativa representa una apuesta conjunta por la preservación del recurso hídrico, la biodiversidad y los corredores ambientales de la región.

“Estamos felices de terminar este encuentro tan importante, en la firma del acuerdo de voluntades para el Geoparque, una gran estructura biológica, de conservación, de turismo sostenible y, sobre todo, de preservación del recurso hídrico, de la flora y fauna, unos corredores importantes a los cuales le apuntamos bajo el modelo de creación del Geoparque”, señaló el mandatario departamental.

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Dentro de las acciones adelantadas por Risaralda para fortalecer el proyecto, la administración departamental confirmó la adquisición de más de 400 hectáreas en zonas del Parque Nacional Natural Los Nevados que anteriormente eran utilizadas para ganadería extensiva.

Por su parte, el gerente de la RAP Eje Cafetero, Humberto Tobón, aseguró que el acuerdo refleja la capacidad de los departamentos para trabajar articuladamente en proyectos de impacto regional y avanzar hacia nuevas etapas del proceso ante organismos internacionales.

“Es la demostración de que juntos podemos hacer cosas grandes por la región; este es un momento de apertura política y compromiso institucional para poder avanzar en las próximas fases”, agregó Tobón.

Según las autoridades, estos predios cumplen un papel clave en la protección de fuentes hídricas que abastecen a más de 600 mil habitantes de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal.

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La alianza también busca consolidar una agenda regional enfocada en educación ambiental, gobernanza territorial, desarrollo económico sostenible y fortalecimiento del turismo de naturaleza.

La meta ahora será consolidar los requisitos técnicos, ambientales y de gobernanza necesarios para presentar oficialmente en 2028 la candidatura ante la UNESCO y lograr que el Geoparque del Eje Cafetero obtenga reconocimiento mundial.