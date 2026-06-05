Crece el consumo de tucibí en Pereira: la ciudad está entre las más afectadas de Colombia

Pereira

Luego de que en Antioquia se denunciara más de 18 casos de personas intoxicadas por consumo de tucibi, donde un joven sufrió una isquemia y un daño vascular que ocasionó la amputación de una de sus piernas, el debate se ha tornado a todas las regiones del país donde hay casos de personas que han tenido que ser atendidas en centros médicos por consumo de esta droga sintética.

En el caso de Pereira, según conoció Caracol Radio, las autoridades tienen reportes de al menos 20 casos de asistencias médicas de personas en los últimos cinco meses, que presentan síntomas como aumento de temperatura, afecciones cardiacas, aceleración del sistema nervioso e incluso daños vasculares producto, al parecer, por el consumo de tucibi.

El famoso tucibi o cocaína rosada como se conoce esta sustancia, es fabricada mediante la mezcla de diferentes fármacos como la ketamina, rivotril, oxicodona, benzodiacepinas, además de colorantes, saborizantes, e incluso hay casos donde se evidencia, mediante pruebas de laboratorio, el uso de otros elementos tóxicos que son utilizados en construcción.

Desde la Policía, mediante un grupo especial de investigación, han logrado identificar que las personas que han requerido atención médica se afectan por el consumo de esta sustancia en fiestas y otros espacios donde se estaría comercializando la droga.

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Incluso el informe de las autoridades ha logrado detallar que existen 12 puntos clandestinos de distribución en toda el área metropolitana con al menos 150 ‘chazas’, lugares que se mueven de un lado a otro y que tienen autorización de las bandas delincuenciales que controlan el tráfico de sustancias para que puedan vender sobres que oscilan entre los 40 y 50 mil pesos.

Foto: suministrada Policía Metropolitana de Pereira Ampliar Foto: suministrada Policía Metropolitana de Pereira Cerrar

“Tenemos mucha producción porque aquí un muchacho de grado décimo 11 con mínimos conocimientos de química básica puede suavizar el Tucibí. El gran problema acá es ¿cómo se va a controlar?, porque hay alrededor de unos 15 o 20 tipos que son las cabecillas a los que tiene que dedicarse la Fuerza Pública, debe investigarlos, judicializarlos en la medida en que se conozcan quiénes son", denunció Eisenhowe Zapata, defensor de derechos humanos y líder social.

Pero ahora, la Policía ha centrado su atención en una sustancia mucho más crítica para la salud que la han catalogado como el “coctel de la muerte”, pues hay indicios y, en eso están trabajando los investigadores, de la presunta fabricación y comercialización del “tucibi negro”, una droga sintética con la mezcla de tres sustancias o fármacos que han sido modificados y su consumo se cataloga como letal para la salud.

Fotografía suministrada: Policía Metropolitana de Pereira Ampliar Fotografía suministrada: Policía Metropolitana de Pereira Cerrar

“El Bloque de Búsqueda en la metropolitana de Pereira ha desplegado un trabajo diferencial para determinar cuáles son las afecciones, los daños estructurales, tanto físicas y mentales, de los niños, niñas y adolescentes que vienen consumiendo este mercado ilegal del Tucibí. En un reciente estudio químico y coordinado con nuestra dirección de antinarcóticos, hemos logrado establecer que esta sustancia tiene tres nuevos ingredientes que no controlados y son altamente tóxicos. Entre esos la metilendioximetanfetamina que es una transformación modificada de las anfetaminas”, señaló el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

El trabajo investigativo ha permitido a las autoridades lograr a la fecha la captura de más de 500 capturas personas por tráfico de estupefacientes, incautar más dos mil dosis personales de tucibí y 13 mil unidades de ketamina, sustancia que es muy utilizada en la fabricación de esta droga sintética.

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Recordemos que durante este año también se ha logrado el traslado de por lo menos 10 cabecillas de organizaciones delincuenciales del área metropolitana que están relacionadas con la fabricación y venta de esta sustancia.