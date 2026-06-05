Personería de Pereira alerta por aumento de conductas suicidas en menores de edad

Pereira

La preocupación surgió durante una mesa de trabajo liderada por la Personería de Pereira y el Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda, donde se analizaron cifras oficiales que muestran un crecimiento sostenido de este fenómeno en los últimos años.

De acuerdo con los datos expuestos durante el encuentro, los intentos de suicidio en menores de edad han aumentado significativamente desde 2021. Mientras hace cinco años se reportaron oficialmente 152 casos, en lo corrido de 2026 ya se contabilizan 70 situaciones relacionadas con conductas suicidas en menores de 17 años, pese a que apenas ha transcurrido una parte del año.

Las proyecciones realizadas por especialistas indican que, de mantenerse la tendencia actual, Risaralda podría cerrar el año con cerca de 210 casos, una cifra que representaría un incremento considerable frente a los registros de años anteriores.

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Durante la reunión, expertos coincidieron en que la salud mental se ha convertido en uno de los principales retos sociales de la región y que las cifras reflejan problemáticas más profundas relacionadas con el entorno familiar, la violencia, el maltrato, las dificultades emocionales y otros factores que afectan a niños y adolescentes.

El personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, anunció la convocatoria de una estrategia interinstitucional que buscará vincular a entidades de salud, instituciones educativas, organismos de protección de la niñez, autoridades locales y organizaciones sociales para fortalecer las rutas de atención y prevención.

“La situación de los niños en Pereira en materia de salud mental es muy preocupante. La personería ha hecho visita a los dos centros más importantes del municipio en atención a la población con problemas de trastornos mentales. Y hemos tenido la información oficial de que tan solo en las primeras 20 semanas del año 2026, es decir, hasta mayo, ha habido intento de suicidio en menores de 17 años en el municipio de Pereira, quiere decir que vamos en una forma galopante, que llama poderosamente la atención”, afirmó Reales Chacón.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la existencia de un posible subregistro. Según el Instituto del Sistema Nervioso, por cada caso que llega a consulta médica podrían existir decenas de personas que enfrentan situaciones similares sin recibir acompañamiento profesional o atención especializada.

Los especialistas insistieron en que la respuesta no puede limitarse únicamente a tratamientos médicos o farmacológicos, sino que debe incluir acciones preventivas en colegios, acompañamiento familiar, atención psicosocial y programas que permitan identificar oportunamente señales de riesgo en menores de edad.

Actualmente, el Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda es una de las pocas instituciones especializadas en atención psiquiátrica infantil y juvenil de la región, prestando servicios no solo a pacientes de Risaralda, sino también de departamentos vecinos como Chocó y municipios del norte del Valle del Cauca.

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Las entidades participantes coincidieron en que la salud mental de niños y adolescentes debe convertirse en una prioridad regional, con el propósito de prevenir que más jóvenes lleguen a situaciones extremas y garantizar una atención integral a quienes requieren ayuda.