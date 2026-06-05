Risaralda registra una reducción del 35 % de homicidios y más de 2.700 capturas durante 2026

Pereira

De acuerdo con el balance entregado por la Gobernación de Risaralda, entre enero y mayo de este año se registraron 115 homicidios en el departamento, mientras que durante el mismo periodo de 2025 se habían contabilizado 164 casos. La diferencia representa una reducción del 35 %, uno de los indicadores más positivos reportados por las autoridades en los últimos años.

¿Cómo están las cifras en el área metropolitana?

En el área metropolitana, conformada por Pereira, Dosquebradas y La Virginia, las cifras reflejan una disminución del 26 % en las muertes violentas, pasando de 133 casos durante los primeros cinco meses de 2025 a 98 en el mismo periodo de este año.

Uno de los comportamientos más destacados se presentó en Pereira, donde los homicidios pasaron de 98 casos a 65, mientras que en Dosquebradas la reducción fue aún más significativa al descender de 35 a 19 hechos violentos. En ambos municipios se concentra gran parte de la población del departamento.

Las estadísticas también muestran avances en otras localidades. Municipios como Mistrató y La Celia no registran homicidios durante lo corrido de 2026, situación que las autoridades relacionan con el fortalecimiento de la presencia institucional y los operativos de seguridad en estas zonas.

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“Tenemos que seguir luchando contra el hurto, contra la extorsión telefónica, pero también agradecerle a la comunidad por el comportamiento. Esto hace parte de la política de seguridad ciudadana que implementó el Doctor Juan Diego Patiño y los 14 alcaldes del departamento de Risaralda”, expresó Israel Londoño, secretario de gobierno de Risaralda.

Comportamiento de otros delitos

Durante 2026 se han realizado 2.774 capturas por diferentes delitos, se han recuperado 37 vehículos y 127 motocicletas reportadas como hurtadas, y se han sacado de circulación 229 armas de fuego ilegales.

Las autoridades también reportaron la incautación de más de 1,4 toneladas de sustancias estupefacientes, resultado que ha permitido afectar las finanzas y capacidades operativas de organizaciones dedicadas al narcotráfico y al microtráfico en diferentes municipios del departamento.

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Sin embargo, y pese a los buenos resultados, las autoridades reconocieron que aún existen retos en delitos como el hurto y la extorsión, pero destacaron que los indicadores actuales reflejan avances importantes en materia de convivencia y seguridad ciudadana.

Desde la Gobernación se reiteró que continuarán fortaleciendo el trabajo articulado con la Fuerza Pública y las autoridades locales para mantener la tendencia positiva y garantizar mejores condiciones de seguridad para los habitantes de Risaralda.