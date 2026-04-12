Impulsan el Tren del Café; el proyecto férreo contará con respaldo internacional

Pereira

El proyecto del Tren del Café, una de las apuestas más ambiciosas en materia de infraestructura para Colombia, sigue tomando fuerza tras la confirmación de recursos internacionales que permitirán avanzar en su estructuración definitiva.

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, anunció que el CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe destinará tres millones de dólares para financiar la fase tres de estudios y diseños del corredor férreo, lo que representa un paso clave para consolidar su viabilidad técnica y financiera.

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La iniciativa contempla la construcción de una vía férrea de 238 kilómetros que partirá desde Caimalito, en Risaralda, atravesará Caldas y Antioquia, y llegará hasta Puerto Berrío, en el Magdalena Medio, permitiendo conectar estratégicamente el Pacífico con el Caribe colombiano.

De acuerdo con el mandatario, los recursos serán ejecutados a través de Ferrocarriles de Antioquia, entidad encargada de liderar esta fase, en la que se definirán aspectos técnicos, económicos y operativos del proyecto.

“Este es un proyecto que obviamente genera unas expectativas importantes para la región, que en últimas puede llegar a ser el proyecto que cumpla la meta del Plan Nacional de Desarrollo, que es la conexión entre los dos océanos por vías férreas, ya que aquí tenemos la llegada del tren del Pacífico hasta Caimalito, y con el Tren del Café en la conexión de las líneas férreas, pues hasta Puerto Berrío, Antioquia, podemos adelantar gran parte del tramo para la conexión de los océanos Pacífico y Atlántico en el país”, afirmó Patiño Ochoa.

Uno de los principales impactos del respaldo de la CAF será la reducción de la carga financiera que inicialmente debían asumir los departamentos involucrados, estimada en cerca de 23 mil millones de pesos, lo que permitirá acelerar el desarrollo de los estudios definitivos.

Durante esta etapa, la financiación será completamente pública, con aportes de los gobiernos departamentales, la Nación y el organismo multilateral. Posteriormente, se evaluará la vinculación de capital privado mediante esquemas de alianzas público-privadas para la construcción y operación del corredor.

Dato importante

Los recursos permitirán adelantar los estudios de factibilidad del corredor férreo que conectará la Estación Primavera (Antioquia) con el Kilómetro 41 (Caldas) y Caimalito (Risaralda), en un trazado de 230,7 km. La consecución de esta cooperación es resultado del trabajo articulado entre las gobernaciones de Caldas, Risaralda y Antioquia, así como de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, en el marco de una visión conjunta de desarrollo regional.

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Las autoridades destacan que este proyecto no solo busca mejorar la conectividad entre regiones, sino también impulsar el desarrollo económico, la competitividad y la integración del país.