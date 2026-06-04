Capturado alias ‘Pipe’, señalado de asumir liderazgo criminal tras la caída de ‘La Negra’ en Pereira

Pereira

En un operativo desarrollado por la Policía Nacional fue capturado Juan Felipe Llanos Betancurt, conocido con el alias de ‘Pipe’, considerado por las autoridades como uno de los principales objetivos dentro de las estructuras delincuenciales que operan en el área metropolitana.

La detención se produjo en el sector de Tribunas como resultado de una acción conjunta entre unidades del Bloque de Búsqueda, inteligencia e investigación criminal. Según las autoridades, alias ‘Pipe’ es señalado de integrar la estructura delincuencial conocida como ‘Los Rambos’ y estaría vinculado a investigaciones relacionadas con homicidios selectivos, actividades de sicariato y otros hechos violentos ocurridos en Pereira y Dosquebradas.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado habría asumido un papel de liderazgo dentro de la organización tras la salida de alias ‘La Negra’, convirtiéndose en una de las personas con mayor influencia criminal en sectores de Villasantana, Pereira y algunas zonas de Dosquebradas.

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Los organismos de inteligencia señalaron que para evitar ser ubicado por las autoridades, alias ‘Pipe’ cambiaba constantemente de lugar de residencia y utilizaba hoteles y moteles como refugios temporales. Al momento de su captura, se encontraba oculto junto a otras personas en un intento por evadir la acción policial.

“Es sucesor de alias ‘La Negra´, ‘Mundo Malo´ y alias ‘Leo´. También viene teniendo coordinaciones específicas con cabecillas importantes de la cordillera en Pereira y Dosquebradas. Esta persona hace parte del grupo de los más buscados de Risaralda”, expresó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Durante el procedimiento fue incautada un arma de fuego que será sometida a pruebas técnicas y análisis balísticos para establecer si fue utilizada en hechos criminales registrados recientemente en la región.

El historial judicial del capturado incluye registros por homicidio y porte ilegal de armas de fuego, además de una investigación adelantada en 2025 por el delito de fuga de presos, luego de incumplir una medida de detención domiciliaria.

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Las autoridades también lo relacionan con coordinaciones y contactos con otros cabecillas delincuenciales que buscan mantener el control de actividades ilícitas asociadas al tráfico de estupefacientes y la violencia criminal en el área metropolitana.

Con esta captura, la Policía Nacional considera que se genera una afectación importante a las estructuras responsables de varios hechos violentos ocurridos en Pereira y Dosquebradas, mientras continúan las investigaciones para identificar y judicializar a otros integrantes de estas organizaciones.