Risaralda fortalece alianza regional con congresistas para asegurar recursos y megaproyectos

Pereira

Con una amplia participación del bloque parlamentario de Risaralda, dirigentes gremiales y autoridades regionales, el departamento avanza en la construcción de una agenda conjunta para garantizar respaldo del Gobierno Nacional a los principales proyectos estratégicos del territorio.

El encuentro, liderado por la Sociedad de Mejoras de Pereira ProRisaralda en articulación con la Gobernación de Risaralda, reunió tanto a congresistas salientes que culminan su periodo legislativo como a varios de los parlamentarios electos que asumirán desde el próximo 20 de julio la representación del departamento en el Congreso de la República.

Durante el encuentro, el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, insistió en la necesidad de mantener una bancada cohesionada que permita gestionar recursos y asegurar la continuidad de obras fundamentales para el desarrollo regional.

“El mensaje que hoy le damos al país es que, sin distingo político y pensando únicamente en Risaralda, vamos a trabajar unidos por los proyectos estratégicos del departamento”, afirmó el mandatario.

Entre las iniciativas priorizadas se encuentran el Hospital Regional de Alta Complejidad, el Tren del Café, el Tren del Pacífico, la Plataforma Logística del Occidente de Colombia (PLOC), la PTAR Pereira-Dosquebradas, la Segunda Línea del Megacable y nuevas obras de infraestructura vial y deportiva, proyectos cuya inversión conjunta supera los 8 billones de pesos.

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Por su parte, Durguez Espinosa, representante a la Cámara electo de Risaralda, señaló que uno de los objetivos centrales será lograr que estas iniciativas queden incluidas en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, garantizando así financiación y continuidad institucional.

“Hoy nos hemos comprometido para que cada que el nombre de Risaralda esté en el Congreso de la República en un proyecto, cuente con el apoyo nuestro. Haremos todo lo posible para que los proyectos como el Hospital de Cuarto Nivel reciba la financiación de cerca de $200 mil millones que hacen falta. Y nos quedan proyectos muy importantes, por ejemplo, aquí se nos habla de que en los próximos cuatro años tenemos problemas de desabastecimiento de agua potable”, expresó el representante electo.

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La directora ejecutiva de la Sociedad de Mejores de Pereira ProRisaralda, Ana María Cuartas, destacó que el espacio permitió construir una visión compartida sobre las necesidades del departamento y fortalecer un propósito común enfocado en competitividad, infraestructura y desarrollo social.

“La reunión entre los congresistas salientes y entrantes es muy importante porque nos compromete alrededor de una agenda conjunta para transformar las realidades del territorio y hacer de Risaralda un propósito superior, por encima de las diferencias ideológicas”, señaló Cuartas.

Durante la jornada también se resaltaron avances logrados por la bancada actual en proyectos como la PTAR, la reactivación férrea y el Hospital Regional de Alta Complejidad, además de las gestiones realizadas para incluir 14 iniciativas estratégicas del departamento en el actual Plan Nacional de Desarrollo.

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Con este bloque regional, Risaralda busca fortalecer su capacidad de gestión ante el Gobierno Nacional y asegurar que las principales obras de impacto regional tengan continuidad en los próximos años.