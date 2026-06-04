Cierres viales en Risaralda por la Vuelta a Colombia Femenina

Pereira

La undécima edición de la Vuelta femenina a Colombia llegará a Risaralda desde la ciudad de Armenia. Las ciclistas recorrerán importantes corredores viales del departamento hasta arribar al municipio de Santuario.

El recorrido previsto será el siguiente:

Peaje de Circasia – Punto 30

Variante Condina - Glorieta Coralina

Glorieta Mercasa – Cerritos

Sector las piñas – La Virginia

Puente Trompeta –Glorieta el Ingenio - Santuario

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Los cierres viales se realizarán entre las 8:00 a.m. a 12:30 p.m. de este sábado 6 de junio. Las vías serán habilitadas una vez haya pasado la totalidad de ciclistas por cada tramo.

Las autoridades de tránsito dan las siguientes recomendaciones: “Invitamos a que los ciudadanos planeen sus desplazamientos, que salgan antes de las 7 de la mañana o posterior al medio día. También invitar a las personas que van a estar acompañando a las corredores a respetar las señales de tránsito y a las autoridades para que no vaya a ocurrir ninguna novedad“, expresó el capitán Alexis Ospina Tejada Jefe Seccional tránsito y Transporte de Risaralda.

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El domingo también se realizará un cierre vial entre la Glorieta el Ingenio y el municipio de Apía desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., con motivo a la sexta etapa de esta misma competencia, que finalizará con una prueba contrarreloj.