Aseo Pereira sigue denunciando incumplimiento de Atesa en la recolección de basuras

Pereira

La problemática por la acumulación de residuos en distintos sectores de Pereira continúa generando preocupación entre las autoridades locales. En las últimas horas, el gerente de la empresa de Aseo Pereira, Gustavo Cardona, volvió a pronunciarse sobre la situación y señaló deficiencias operativas del operador encargado de la recolección de basuras en la ciudad.

Durante una rueda de prensa, Cardona aseguró que las dificultades que actualmente enfrentan varias zonas de la ciudad están relacionadas con la insuficiencia de recursos operativos por parte de Atesa de Occidente para atender la demanda del servicio.

Según explicó el funcionario, aunque existe corresponsabilidad ciudadana en algunos casos por la disposición inadecuada de residuos, gran parte de la problemática estaría asociada a retrasos y fallas en la prestación del servicio de recolección.

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“Es importante también tener en cuenta la responsabilidad que tiene el operador Atesa de Occidente, no tiene los vehículos suficientes para cumplir con el plan operativo en la ciudad, lo ha venido demostrando, deja a sectores sin atender y esto es gravísimo para todos, exigimos entonces que se recupere prontamente la operación en la ciudad", indicó el gerente de Aseo Pereira, Gustavo Cardona.

Cardona manifestó que se han identificado sectores donde las frecuencias de recolección no se estarían cumpliendo de manera oportuna, situación que ha provocado acumulación de desechos en espacios públicos y generado inconformidad entre los habitantes.

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La administración municipal advirtió que la situación requiere respuestas inmediatas para evitar mayores afectaciones ambientales, sanitarias y de imagen urbana.

Aseo Pereira reiteró que mantendrá el seguimiento permanente a la prestación del servicio y continuará exigiendo correctivos que permitan superar la contingencia y restablecer la normalidad en la recolección de residuos sólidos.