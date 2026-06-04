Buques iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz con 7 millones de barriles de petróleo pese a bloqueo

Captura de la web MarineTraffic que muestra el tráfico de embarcaciones en el estrecho de Ormuz este miércoles. Irán advirtió hoy que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa con su “acción ilegal” de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz. (Crédito: EFE/ Marinetraffic)

Cuatro buques petroleros con pabellón iraní atravesaron el lunes el estrecho de Ormuz con cargamentos, un hecho inédito desde mediados de abril y la puesta en marcha del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, según datos de la empresa de seguimiento marítimo Kpler publicados el jueves.

Kpler detectó el paso del Hilda I, el Amber, el Silvia 1 y el Happiness I, que transportaban en total 7 millones de barriles de petróleo.

Todos cargaron su mercancía a mediados de abril en la isla de Jark, principal terminal petrolera del país, por la que transita normalmente el 90% del crudo de la república islámica.

Los buques cruzaron el estrecho el lunes con su transpondedor AIS apagado

La empresa Kpler se basa especialmente en imágenes satelitales para rastrear los buques de transporte de materias primas.

Los cuatro buques son petroleros que habitualmente llevan cargamentos de crudo iraní a una zona offshore situada frente a las costas de Malasia y Singapur, donde los transfieren en alta mar a otros petroleros encargados de completar el trayecto hasta el cliente final, a menudo chino.

Teherán adoptó esta práctica para eludir las sanciones internacionales.

En un primer momento, los cuatro petroleros habían mantenido sus operaciones pese al conflicto. Pero habían hecho una pausa desde el 13 de abril, cuando empezó el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes en respuesta al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

Tres petroleros vinculados a Irán ya habían desafiado el bloqueo el 15 de abril, según Kpler. Sin embargo, desde entonces, ninguno había vuelto a intentarlo.

El ejército estadounidense anuncia regularmente acciones contra petroleros que intentan violar su bloqueo.

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