MOE pide control en zonas de ubicación del Clan del Golfo para que no haya presión electoral

MOE advirtió sobre los riesgos que enfrentan las elecciones presidenciales. / Foto: Suministrada

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, expresó preocupación por el impacto que podrían tener los grupos armados ilegales en el desarrollo de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, especialmente en zonas donde persisten disputas territoriales entre estructuras criminales.

Barrios aseguró que uno de los principales retos del proceso electoral será garantizar que no existan presiones contra los ciudadanos ni restricciones al proselitismo político en regiones con presencia armada, y se refirió a las zonas de ubicación del Clan del Golfo.

“Para poder mantener estas zonas tiene que haber un control estricto de quiénes van a estos lugares y de quiénes son sus jefes, esto con el fin de que no haya ningún tipo de presión a los ciudadanos para dejar de hacer o promover determinada candidatura”, afirmó.

La directora de la MOE explicó que, aunque no se ha encontrado una relación estadística directa entre la presencia de grupos armados y los resultados electorales, sí existe una afectación evidente sobre las garantías democráticas.

“No se veía dominio donde se pudiera poner un senador o una senadora de la República. Pero sí se impide la realización de un proselitismo libre”, dijo.

Incremento de violencia de cara a las elecciones presidenciales

Además, la directora alertó sobre el incremento de la violencia contra liderazgos políticos en los últimos años, particularmente contra concejales y candidatos a corporaciones locales. Según explicó, de los 975 municipios con zonas rurales en Colombia, 555 tienen presencia de grupos armados ilegales y en 207 existe disputa entre diferentes estructuras por el control territorial.

“Estamos en un momento de confrontación entre diferentes grupos armados. No hay hegemonía fuerte y eso significa territorios muchísimo más peligrosos”, afirmó.

Barrios reconoció que el Gobierno ha realizado esfuerzos importantes para garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales, aunque advirtió que el contexto actual dificulta las labores de protección: “Estamos en un contexto de profundización de la violencia y con una gran dispersión de grupos armados ilegales”.

Según explicó, a diferencia de estructuras armadas del pasado, muchos de estos grupos ya no tienen mandos unificados, lo que aumenta la complejidad para controlar los territorios y prevenir hechos violentos.

¿Qué dijo sobre la presunta participación política?

Por otra parte, Barrios confirmó que la MOE ha recibido reportes sobre presunta participación en política de funcionarios públicos durante el actual proceso electoral: “Hemos recibido información sobre presunta participación política de funcionarios públicos”.

Por lo que señaló que esas denuncias están siendo remitidas a las autoridades competentes, principalmente a la Procuraduría y la Fiscalía, para que adelanten las investigaciones correspondientes.

“Este es un tema que tendrá que afrontar y decidir el señor procurador general de la Nación de acuerdo a las pruebas que se presenten”, concluyó.

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