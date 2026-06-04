Avenida Laureano Gómez entra en operación tras seis años de retrasos en Bogotá

Después de más de seis años de retrasos, la Alcaldía de Bogotá habilitó completamente la avenida Laureano Gómez (carrera Novena) entre las calles 170 y 193, en la localidad de Usaquén.

La obra, que debía estar lista en 2020, entra en funcionamiento como una de las principales apuestas para mejorar la movilidad en el norte de la capital.

Cabe recordar que la entrega del corredor vial fue un proyecto que enfrentó múltiples dificultades técnicas, financieras y administrativas desde su contratación en 2017.

Según el Distrito, la infraestructura fue recibida en enero de 2024 con problemas relacionados con redes de servicios públicos, hundimientos y falta de recursos, lo que obligó a replantear el cronograma para lograr su terminación.

¿Cómo es el proyecto?

La nueva vía cuenta con 2,3 kilómetros de extensión, distribuidos en seis carriles y dos calzadas. Además, incorpora 2,3 kilómetros de ciclorruta, 23.000 metros cuadrados de espacio público renovado, 387 árboles sembrados y 254 luminarias nuevas.

Uno de los principales beneficios esperados será la reducción de los tiempos de desplazamiento. De acuerdo con las estimaciones oficiales, quienes transitan por este corredor podrán ahorrar entre 35 y 45 minutos por trayecto, especialmente en desplazamientos que actualmente dependen de vías congestionadas como la carrera Séptima, la autopista Norte y la avenida Boyacá.

“El señor alcalde nos dio esos recursos y nos dimos a la tarea de correr para lograr terminar, por fin, este proyecto. Hoy, la gente está feliz. Los vecinos están felices. Ya la vía es una realidad”, afirmó Orlando Molano director del IDU.

El impacto social y económico

Según la Alcaldía de Bogotá, la avenida impactará a miles de habitantes de barrios como San Antonio, Tibabita, Villa de Aranjuez, Lijacá, Verbenal y Buenavista, entre otros sectores de Usaquén que durante años convivieron con obras inconclusas, desvíos y dificultades de acceso.

La infraestructura incluyó componentes de espacio público y urbanismo, entre ellos 1.413 metros cuadrados de murales artísticos inspirados en la biodiversidad de la Sabana de Bogotá, elaborados por el colectivo Monster Paint, con el propósito de integrar el corredor vial al entorno urbano y comunitario.

La inversión total del proyecto superó los 159.000 millones de pesos, incluyendo las labores de interventoría.

Para el Distrito, la finalización de la avenida Laureano Gómez hace parte de una estrategia de recuperación de obras inconclusas heredadas de administraciones anteriores.

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Además, la administración distrital completa 24 obras entregadas entre 2024 y 2026, entre las que figuran proyectos como la avenida El Rincón, la avenida Mutis, la ampliación de estaciones de TransMilenio y diferentes intervenciones viales y peatonales en varios puntos de la ciudad.