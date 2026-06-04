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04 jun 2026 Actualizado 16:45

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Política

Iván Cepeda confirmó su retiro de la iniciativa para una Asamblea Nacional Constituyente

Imagen de referencia. Edificio de gobierno / Iván Cepeda: Getty Images

Imagen de referencia. Edificio de gobierno / Iván Cepeda: Getty Images

Imagen de referencia. Edificio de gobierno / Iván Cepeda: Getty Images
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El candidato presidencial Iván Cepeda confirmó su retiro de la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente.

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