Registraduría rechazó supuesta injerencia de grupos armados en las elecciones presidenciales

La Registraduría Nacional se refirió a las denuncias sobre la supuesta injerencia de grupos armados en el proceso electoral para el próximo 31 de mayo.

Al respecto, el registrador nacional Hernán Penagos reiteró su preocupación por los riesgos de seguridad en al menos 104 municipios del país.

Por un lado, confirmó que ya está en distribución el material electoral y que avanzan las capacitaciones de jurados de votación y comisiones escrutadoras.

“La Registraduría tiene todo listo y a punto para el proceso electoral del 31 de mayo. El material electoral en distribución, los jurados de votación en proceso de capacitación, lo mismo que las comisiones escrutadoras. En materia de seguridad, lo he venido diciendo de manera permanente. No se trata solamente de que la ciudadanía pueda votar, sino que pueda ejercer su derecho al voto de manera libre”, dijo.

Pero sobre la seguridad del proceso electoral, señaló: “Hay que asegurar las zonas y trabajar para llevar el material electoral y la ciudadanía pueda ejercer su derecho”.

Y anunció que la próxima semana se sentarán junto con la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y la cúpula militar para evaluar las zonas con mayor incidencia de ilegales.

Según dijo, las principales amenazas al proceso electoral están relacionadas con delitos como la compra de votos, la coacción al elector, la financiación ilegal de campañas y el uso indebido de recursos públicos.

“Siempre lo he dicho, el riesgo verdadero no está en la Registraduría, está afuera en las calles de Colombia, en la compra de votos, en la coacción al ciudadano, en la financiación ilegal y en la destinación de recursos públicos a las campañas políticas”, dijo.

Por su parte, el registrador delegado para lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, pidió mayores garantías: “Estamos pidiendo que se garantice el voto libre de los colombianos, libre de cualquier presión en los puestos de votación”, indicó.