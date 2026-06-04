Bombardeo de FFMM contra ‘Iván Mordisco’ deja tres muertos y seis menores recuperados en Guaviare

Tropas de las Fuerzas Militares, en coordinación con la Policía Nacional, desarrollaron una operación contra integrantes de la facción de alias ‘Iván Mordisco’ en la vereda Barranco Ceiba, zona rural de San José del Guaviare, que dejó tres integrantes del grupo armado muertos en desarrollo de operaciones militares.

Durante la acción fueron recuperados siete menores de edad, uno de ellos reportado inicialmente durante el desarrollo de la operación y otros seis posteriormente.

Según la información conocida por Caracol Radio, cuatro de los menores estarían vinculados al Bloque Amazonas de la facción de alias ‘Mordisco’ y dos al Bloque Jorge Suárez Briceño de la facción de alias ‘Calarcá’.

Las autoridades también reportaron el sometimiento a la justicia de cinco presuntos integrantes de las estructuras armadas ilegales. De ellos, tres pertenecerían al Bloque Amazonas de la facción de alias ‘Mordisco’ y dos al Bloque Jorge Suárez Briceño de la facción de alias ‘Calarcá’.

En el lugar fueron incautadas más de 14.000 municiones de diferentes calibres, armas largas y cortas, proveedores, explosivos, material de intendencia y comunicaciones. Además, las tropas hallaron celulares y un computador que contendría información relacionada con los planes futuros de la organización armada.

Fuentes militares señalaron que la operación se produjo después de un bombardeo contra la estructura ilegal y que el resultado impacta de manera directa las capacidades de las facciones de alias ‘Mordisco’ y alias ‘Calarcá’, enfrentadas actualmente por el control territorial en la región.