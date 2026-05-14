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14 may 2026 Actualizado 19:55

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Reunión del Gobierno con CNE sobre elecciones: no existen riesgos, ni ausencia de garantías

La reunión fue citada por el presidente Gustavo Petro en Casa de Nariño.

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A pocos días de las elecciones presidenciales, el mandatario Gustavo Petro lideró una reunión con los magistrados del Consejo Nacional Electoral, entre ellos su presidente Cristian Quiroz.

El encuentro fue en Casa de Nariño, y también participaron las 7 organizaciones nacionales y 1 internacional, que hacen parte de los 309 observadores de las misiones internacionales acreditados para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Al término de la reunión en Casa de Nariño, el ministro del Interior, Armando Benedetti señaló que ante la preocupación del Gobierno por el software electoral, algunos de los integrantes de las misiones de observaciones internacionales que trabajan en desarrollo tecnológico, se encargarán de la auditoría.

¿Qué pasó con la carta que envió el CNE alertando sobre riesgos de seguridad para la contienda?

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, envió una carta al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que advierte sobre graves riesgos de seguridad y falta de garantías para las elecciones presidenciales de próximo 31 de mayo.

En Casa de Nariño, el jefe de la cartera del Interior aseguró que aunque no le ha llegado la misiva, no es cierto que existan graves riesgos en materia de seguridad, ni ninguna ausencia de garantías.

Dijo que el Gobierno ha entregado todas las garantías y medidas a los actores electorales.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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