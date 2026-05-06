Jurados de votación 2026 presidencia: ¿Cómo consultar si fue designado? Beneficios y más

Las elecciones presidenciales en Colombia se desarrollarán el domingo 31 de mayo, una jornada en la que 41.421.973 están habilitados para votar.

En este orden de ideas, miles de ciudadanos serán asignados como jurados de votación, una función clave para garantizar la transparencia del proceso democrático.

La designación es obligatoria y su incumplimiento puede acarrear sanciones. Por eso, es fundamental conocer cómo consultar si fue elegido, cuáles son sus funciones y qué beneficios recibe.

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¿Cómo consultar si fue designado jurado de votación 2026?

La autoridad encargada de este proceso es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Para saber si fue designado como jurado de votación, debe ingresar al sitio web oficial de la entidad y buscar la opción de “Consulta de jurados de votación”.

Allí deberá digitar su número de cédula y el sistema le indicará si fue seleccionado, el puesto de votación asignado y la mesa correspondiente. Esta consulta suele habilitarse semanas antes de la jornada electoral, por lo que se recomienda revisar periódicamente.

También es posible verificar esta información a través de la app oficial de la Registraduría o en puntos físicos autorizados en diferentes ciudades del país.

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Funciones de los jurados de votación

Los jurados cumplen un papel esencial el día de las elecciones. Entre sus principales responsabilidades están:

Instalar la mesa de votación antes de la apertura.

Verificar la identidad de los votantes.

Entregar los tarjetones electorales.

Registrar la participación en los formularios oficiales.

Realizar el conteo de votos al cierre de la jornada.

Diligenciar las actas correspondientes.

Es importante asistir a la capacitación previa, ya que allí se explican en detalle los procedimientos que deben seguir durante el día electoral.

¿Qué beneficios reciben los jurados de votación?

Ser jurado de votación también tiene beneficios establecidos por la ley. Uno de los principales es el derecho a un día compensatorio de descanso remunerado, que puede hacerse efectivo con el empleador dentro de los 45 días siguientes a la jornada electoral.

Además, quienes cumplan correctamente con su labor reciben un certificado oficial expedido por la Registraduría, que sirve como soporte ante su empresa o institución educativa.

Otro beneficio importante es que participar en este proceso fortalece la democracia y es considerado un servicio cívico de alto valor en el país.

Sanciones por no asistir como jurado de votación

Si una persona es designada como jurado y no se presenta sin una justificación válida, puede enfrentar multas económicas que pueden superar varios salarios mínimos diarios legales vigentes.

Las excusas válidas incluyen problemas de salud, calamidad doméstica o estar fuera del país, pero deben ser debidamente comprobadas ante la Registraduría.

Ignorar esta obligación no solo implica sanciones económicas, sino también posibles inconvenientes legales, por lo que es clave cumplir con este deber ciudadano.

Recomendaciones clave para jurados 2026

Si fue seleccionado como jurado de votación para las elecciones presidenciales de 2026, tenga en cuenta estas recomendaciones: