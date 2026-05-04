Listo censo electoral para elecciones presidenciales 2026: cuántas personas están aptas para votar

Colombia

Este 30 de abril se cumplió el plazo para que la Registraduría oficializara el censo electoral de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en no más de 31 días, pues los comicios se celebrarán el próximo domingo, 31 de mayo.

¿Cuántas personas podrán votar en las elecciones presidenciales 2026?

En esa misma línea, el ente electoral hizo oficial el número e informó que para las elecciones del próximo 31 de mayo son un total de 41.421.973 colombianos los que están habilitados para votar ya sea en Colombia, o en el exterior.

Cabe recordar, valga la redundancia, que en estos comicios se elegirá el próximo presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030.

Así, en Colombia podrán votar un total de 40.007.312 ciudadanos (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres), que podrán sufragar en 118.346 mesas de votación, que se instalarán en 13.489 puestos: 6.010 en el área urbana y 7.479 en el área rural.

¿Y en el exterior?

Así mismo, en el exterior también votarán los colombianos, aunque en este caso los autorizados son menos: 1.414.661 personas (777.343 mujeres y 637.318 hombres).

Estos ciudadanos connacionales podrán votar en 2.181 mesas (el 31 de mayo) y 1.489 (del 25 al 30 de mayo), distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países.

Cabe recordar que el periodo de votación en el exterior comienza con antelación: inicia el 25 de mayo y finaliza el 31 de mayo, día de las elecciones.

El análisis

Según los datos arrojados por la Registraduría, el lugar en donde hay más personas habilitadas hay para votar es Bogotá, con un total de 6.076.599 ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto.

El segundo lugar con más aptos es el departamento de Antioquia, que sigue a Bogotá con 5.448.240.

En contra parte, el lugar con menos ciudadanos aptos es el departamento de Vaupés, 26.110 personas habilitadas para votar.

Finalmente, la Registraduría recordó que los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Conoce tu lugar de votación’.