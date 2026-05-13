Grupo Éxito reportó una utilidad neta de $159.622 millones de pesos en el primer trimestre

Medellín

El Grupo Éxito entregó los resultados económicos para el primer trimestre del año 2026, en los cuales destacó los ingresos consolidados de $5.5 billones de pesos, con un crecimiento del 3,5 por ciento, excluyendo el efecto cambiario, frente al mismo periodo del año anterior.

Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo, explicó que “lo que vemos en estos números es el resultado de decisiones estructurales tomadas en 2025: eficiencia operativa, fortalecimiento del balance y disciplina financiera, las cuales hoy nos dan una base firme para seguir creciendo. Confiamos en nuestra capacidad de navegar el momento retador que atravesamos, apalancados en la fortaleza de nuestro modelo, la calidad de nuestros equipos y la estrategia diferencial que tenemos en la región”.

Colombia es el mayor generador de ingresos

Las operaciones en nuestro país representaron el 76 por ciento de los ingresos consolidados, con $4.2 billones de pesos, creciendo un 3,3 por ciento frente al 2025, impulsados por las ventas y un sólido desempeño del segmento de no alimentos, que presentó un crecimiento del 10,1 por ciento.

En Colombia, durante el primer trimestre del año, los negocios complementarios, como el inmobiliario, operaron más de 808 mil metros cuadrados de área bruta arrendable con una alta ocupación que en los centros comerciales y galerías fue del 98 por ciento.

Los ingresos de Viva Malls fueron cerca de $126 mil millones de pesos y crecieron un 8,3 por ciento en comparación con el primer trimestre del 2025.

La rentabilidad en Colombia

Para el primer trimestre de 2026, el EBITDA recurrente creció 15 por ciento, alcanzando los $261.518 millones de pesos y un margen de 6,3 por ciento.

Según Carlos Mario Giraldo, gerente del Grupo Éxito en Colombia, este país “se mantiene como el principal mercado del Grupo Éxito, aportando el 76 por ciento de los ingresos consolidados. Al cierre del primer trimestre, los ingresos alcanzaron los $4.2 billones de pesos, creciendo 3,3 por ciento. Por su parte, las ventas netas alcanzaron $3.9 billones de pesos, con un crecimiento del 3,4 por ciento, impulsado por las ventas de no alimentos, especialmente la categoría de entretenimiento, que creció un 11,6 por ciento”.

Impacto de la Fundación

La Fundación Éxito logró impactar a 20.801 niños en el país, por medio de iniciativas orientadas a la nutrición infantil.

De manera complementaria, mediante el programa Vivir Plenamente, se realizaron 166 atenciones psicoterapéuticas dirigidas a 60 pacientes, fortaleciendo el bienestar emocional de madres, padres y cuidadores.

Cultivando oportunidades

Esta estrategia, que impulsa la compra local y directa de frutas y verduras a campesinos colombianos, logró que en el primer trimestre de 2026, el 91,3 por ciento de las frutas y verduras comercializadas en el país fueran adquiridas localmente, de las cuales el 85 por ciento correspondió a compras directas.

Confecciones colombianas

Destacó este grupo empresarial que el 94,4 por ciento de las prendas de marca propia vendidas en Colombia fueron abastecidas por producción nacional, mediante la articulación con 309 talleres locales de pequeñas y medianas empresas en seis departamentos.

Resultados para Uruguay y Argentina

Las operaciones en estos dos países representaron el 24 por ciento de los ingresos consolidados del Grupo Éxito.

Los ingresos netos de Uruguay fueron de $1.1 billones de pesos, con un crecimiento de 4,8 por ciento, excluyendo efectos de tasa de cambio, frente al mismo período del año anterior.

En Argentina, el resultado consolidado del trimestre, por efecto de la devaluación del peso argentino, generó un impacto cambiario que se tradujo en un decrecimiento de ingresos de 31,4 por ciento en pesos colombianos.

Según explicó el Grupo Éxito. “Esta dinámica responde al entorno macroeconómico del país y es independiente de las decisiones operativas del Grupo”.

El grupo también anunció la alianza estratégica con La Anónima, un socio con amplio conocimiento en el retail argentino que tomará la operación de 12 tiendas y un centro de distribución bajo la marca Libertad a partir del 1 de junio.