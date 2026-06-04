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Preocupación en universidades de Antioquia y Valle por encapuchados en manifestaciones estudiantiles

David Hernández, vicerrector de la Universidad de Antioquia, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de las manifestaciones estudiantiles en la institución en la que se ha registrado la presencia de encapuchados.

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“Ayer (3 de junio), desde horas de la mañana se rompió la tranquilidad con la intervención de un grupo de encapuchados que hicieron presencia en el campus t en la ciudad de Medellín, derivando en disturbios y afectaciones a la movilidad”, mencionó.

Resaltó que estos hechos no han sido usuales en la Universidad de Antioquia, pero por la magnitud de lo sucedido tuvieron que dar la orden de evacuar el campus.

“No hubo afectaciones significativas a los bienes, a la infraestructura de la universidad o a las personas, pero son actos que rechazamos de manera categórica”, indicó.

Señaló que, al momento del ingreso de los encapuchados a la institución, no identificaron en su sistema de seguridad el ingreso de armas de fuego, aunque reconoció que vieron en redes sociales que entraron explosivos al campus, específicamente las ‘papas bomba’.

“Somos respetuosos de las normas y competencias que corresponden a cada órgano, sin embargo, hemos sido cuidadosos de un ingreso desmesurado de las autoridades al campus”, dijo.

Reiteró que quienes hacen ese tipo de desmanes son grupos pequeños y no se corresponde a la mayoría de la comunidad estudiantil. “Hemos tratado de que el ingreso de las autoridades sea en casos extremos”.

¿Quién es el líder de las manifestaciones?

“Esa pregunta es interesante porque las personas que salen son encapuchados, anónimos para la universidad. Pueden ser colectivos o personas que actúan de manera individual”, respondió.

De esta manera, argumentó que a la universidad no le corresponde hacer trabajos de inteligencia, pues esa es tarea de las autoridades y del Gobierno.

¿Cuál es la situación en la Universidad del Valle?

Guillermo Murillo Vargas, rector de la Universidad del Valle, afirmó que un grupo de estudiantes en Cali tomó la decisión de hacer un paro ante la situación política que pasa el país en medio de las elecciones presidenciales, aunque destacó que “están en el marco de su autonomía”.

“Hacemos un llamado a continuar con las actividades académicas e investigativas”, concluyó.

Escuche las entrevistas completas aquí: