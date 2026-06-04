Habrá 91 mil viajeros adicionales por el Mundial FIFA 2026 por el aeropuerto de Rionegro y el país

Salida de viajeros por Mundial en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Cortesía: Esteban Mantilla Migración Colombia

Medellín

Migración Colombia informó que el Mundial 2026 incrementará en 91 mil los movimientos migratorios previstos en el aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro y los otros terminales aéreos del país, lo cual se suma a los viajeros tradicionales por la temporada de vacaciones de mitad de año.

Desde la entidad explicaron que la temporada vacacional de mitad de año comenzará el viernes 12 de junio y se extenderá hasta el 21 de julio y desde el Centro Conjunto de Análisis Migratorio se tiene previsto que más de 91 personas se movilicen por este terminal aéreo para asistir al mundo.

Viajeros por países del Mundial

La dependencia explicó que para asistir a los encuentros deportivos y el acompañamiento a la Selección Colombia, se generarán 63 mil movimientos migratorios adicionales de salidas hacia Estados Unidos, 22 mil hacia México y 6 mil hacia Canadá.

Dentro del análisis se espera que el promedio diario por el aeropuerto de Rionegro será de 11.500 pasajeros, pero habrá días con un máximo de hasta 15 mil viajeros.

Qué dicen las cifras históricas

De acuerdo a los análisis con las cifras de los mundiales anteriores, desde el año 2014, se evidencia una tendencia al incremento en las salidas de colombianos.

Gloria Esperanza Arriero López, Directora General de Migración Colombia, explicó que “históricamente la temporada de mitad de año constituye uno de los periodos de mayor dinamismo en la movilidad internacional de colombianos y extranjeros. Entre junio y julio de 2026 se proyectan más de 2.48 millones de movimientos migratorios, distribuidos en 1.27 millones de entradas y 1.21 millones de salidas internacionales, de las cuales el 43% corresponderá a ciudadanos extranjeros y representa un incremento del 11% frente a 2025”.

Otros aeropuertos

El Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá será el principal terminal aéreo de movilidad de pasajeros internacionales con ocasión de la Copa Mundial FIFA 2026 y “se proyecta que el 55% de los viajeros se movilicen por este Puesto de Control Migratorio, que aumentará su promedio diario pasando de 35.000 viajeros registrados en 2025 a cerca de 42.000 en 2026”, indicaron desde la entidad.

El aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena pasará de un promedio de 4.900 movimientos migratorios diarios a 5.400 viajeros, con un máximo de hasta 5.600 pasajeros en los días de mayor flujo de viajeros.

Recomendaciones

Para hacer más fácil el desplazamiento, desde Migración Colombia recomendarona los pasajeros internacionales “revisar con anticipación sus documentos de viaje, registrarse con tres horas de anticipación para vuelos internacionales, diligenciar CheckMig antes de llegar al aeropuerto, agilizar su paso por los puestos de control migratorio usando Biomig, y verificar los requisitos para salida de niños, niñas y adolescentes”.