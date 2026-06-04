Federico Gutiérrez anuncia auditoría a Savia Salud tras advertir deudas por $1,4 billones

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín anunció que solicitará una auditoría a Savia Salud EPS una vez concluya el proceso de empalme con la administración que estuvo al frente de la entidad durante la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga aseguró que la información preliminar conocida por el Distrito evidencia obligaciones cercanas a 1,4 billones de pesos.

Según el mandatario, la administración local aún se encuentra revisando la información entregada por los actuales responsables de la EPS, proceso que finalizará el próximo 30 de junio. “Lo que vemos nosotros de lo que estamos recibiendo a hoy, porque el empalme va a estar el 30 de este mes, nosotros vemos que las deudas de Savia Salud a otras entidades es de 1.4 billones de pesos“.

Cuestionamientos al estado financiero de la EPS

La situación cobra relevancia porque Savia Salud volverá a quedar bajo el control de sus accionistas, entre ellos el Distrito de Medellín, después de la decisión judicial que suspendió la intervención que mantenía el Gobierno Nacional sobre la entidad.

Federico Gutiérrez afirmó que el Distrito no dará por suficientes los reportes que reciba durante el proceso de entrega y advirtió que buscará establecer qué ocurrió durante los años en que la EPS permaneció intervenida.

“Nosotros vamos a pedir una auditoría por eso, porque hay muchas irregularidades y corrupción denunciado alrededor de lo que hicieron en la intervención con Sabia Salud, o sea que esto todavía tiene mucha tela por cortar”.

El alcalde también aseguró que existen inquietudes sobre las decisiones tomadas durante la administración de la EPS y señaló que la revisión buscará determinar el impacto financiero que dejó la intervención sobre una de las aseguradoras más importantes de Antioquia.

“Salvar la EPS”

Para el mandatario, el principal reto será recuperar la estabilidad financiera y operativa de Savia Salud y garantizar la atención de los usuarios afiliados.

“¿Qué tendremos que hacer nosotros? Salvar el sistema, salvar la EPS como salvamos el Hospital General de Medellín, la Red Metro Salud y como hemos salvado también la institución infantil Consejo de Medellín", manifestó.

Federico Gutiérrez sostuvo además que el Distrito ha tenido que destinar recursos para respaldar la red pública hospitalaria y evitar afectaciones en la prestación de servicios. “¿Qué hemos hecho nosotros? Inyectarle recursos al sistema para que no colapse del todo en Medellín la crisis que generó el gobierno Petro".

La revisión financiera y administrativa comenzará una vez concluya el empalme previsto para finales de junio. A partir de ese momento, el Distrito espera establecer el estado real de Savia Salud, el tamaño de sus obligaciones y las medidas que deberá adoptar para garantizar su continuidad.