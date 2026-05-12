Universidad EIA ocupa el primer lugar del país en las pruebas Saber Pro 2025

Medellín, Antioquia

La Universidad EIA obtuvo el mejor resultado del país en las pruebas Saber Pro 2025 al alcanzar un puntaje global de 188, de acuerdo con los resultados oficiales entregados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).

El resultado posiciona a la institución como la universidad número uno de Colombia en esta medición nacional de calidad académica y la ubica 40 puntos por encima del promedio nacional, establecido en 148 puntos.

Además del liderazgo nacional en 2025, las cifras ratifican una tendencia histórica de desempeño sostenido.

Desde la implementación de las pruebas para educación superior, inicialmente conocidas como ECAES, la universidad ha permanecido de manera ininterrumpida como la institución con mejores resultados en Antioquia y entre las más destacadas del país.

Para Nathalia Vélez, rectora encargada de la universidad, el reconocimiento es el reflejo de un trabajo académico construido durante años y no de un resultado aislado.

“Los resultados que hoy celebramos no son un hecho fortuito. Son el logro de muchos años de trabajo que siempre se ha reflejado en estas pruebas”, señaló la directiva.

Además, se destacó que el modelo institucional está basado en el acompañamiento cercano a los estudiantes, la formación sólida en ciencias básicas y el aprendizaje experiencial durante toda la vida universitaria.

Según explicó, la institución ha fortalecido una metodología enfocada en que docentes y personal administrativo acompañen permanentemente a los estudiantes, en el componente académico, también en su desarrollo profesional y humano.

“La universidad busca que el estudiante sienta que el compromiso es consigo mismo, con su formación y con convertirse en un mejor profesional para aportarle al desarrollo del país”, expresó Vélez López de Mesa.

Uno de los hitos destacados en esta medición fue la participación, por primera vez, de los estudiantes del programa de Medicina, desarrollado en convenio con el Hospital Pablo Tobón Uribe.

Recolección de los resultados y el pregrado de medicina

Los resultados obtenidos ubicaron al programa dentro del 11 % superior del país frente a otras carreras evaluadas en la misma área.

Este avance coincide además con la graduación reciente de la primera cohorte de médicos formados bajo el modelo académico de la universidad, consolidando la apuesta institucional por ampliar programas de alta exigencia y calidad.

De acuerdo con la institución, actualmente más de 200 graduados ocupan cargos directivos en empresas de alto nivel nacional e internacional, lo que consideran una evidencia del valor agregado de la formación impartida.

Desde la universidad señalaron que las pruebas Saber Pro representan una de las principales herramientas para medir competencias en educación superior, pero insistieron en que el verdadero alcance del proceso formativo se refleja en la capacidad de los profesionales para responder a los retos técnicos, sociales y empresariales del país.

“Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes, de nuestros egresados y del trabajo que hacen nuestros profesores. Lo que la EIA puede aportar al desarrollo de la región y del país demuestra que este esfuerzo vale la pena”, concluyó la rectora encargada.